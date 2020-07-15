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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Esenköy'de yol çalışmaları sürüyor

İHA

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Nazilli'ye bağlı Esenköy Mahallesi'nde yapılan yol çalışmalarını inceledi.

Esenköy'de yol çalışmaları sürüyor

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Nazilli’ye bağlı Esenköy Mahallesi’nde yapılan yol çalışmalarını inceledi.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, beraberinde Aydın Büyükşehir Belediyesi Doğu Bölge Koordinatörü Yüksel Macaroğlu ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Esenköy Mahallesi’nde yapılan yol çalışmalarını inceledi.
Birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Özcan, “Bütün süreç boyunca birlikten güç doğar demiştik. Birlikte hareket edilmesinin Nazilli halkının menfaatine olacağını sık sık dile getirdik. Bugün geldiğimiz noktada bunun bir örneğini daha göstermekten gurur duyuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na, büyükşehir ekiplerimize ve belediyemizdeki ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Geçen yıl bu alanda bir mezarlık düzenleme çalışması gerçekleştirmiştik. Bugün de modern bir asfaltlama çalışması yapılıyor. Akabinde de muhtarımızın ve vatandaşlarımızın da istediği park alanları ve mahalle içi parke taşı döşeme işlemlerini yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.
Arpaz’ın sosyoekonomik açıdan hak ettiği değere kavuşması için gerekli tüm çalışmaları yapacaklarını kaydeden Özcan, “1'inci aşamadaki çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından 2'nci aşamada da Arpaz Beyler Konağı’nın restorasyonu ve köy pazarının oluşturulması konularında çalışmalar yapacağız. Bu çalışmaların tamamlanması ile Arpaz tarihte sosyoekonomik açıdan hak ettiği değere kavuşmuş olacak” dedi.

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