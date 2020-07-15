Başkan Atay'dan Efeler Zabıtası'na başarı belgesi

Efeler Belediyesi Başkanı Fatih Atay, pandemi sürecinde gösterdikleri üst düzey çalışma performansı nedeniyle Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti. Düzenlenen toplantıda Başkan Atay, zabıtalara başarı belgesi verdi.

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsün ülkemizde görüldüğü ilk gün olan 11 Mart’tan bu yana ilçe genelindeki pazar yerlerinde ve ortak kullanım alanlarında gerçekleştirdikleri çalışmalarla vatandaşlar tarafından takdirle karşıladı. Salgının daha fazla yayılmasının önüne geçmek için büyük emek harcayan Efeler Zabıtası’na Başkan Atay takdir belgesi verdi. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda zabıtalarla bir araya gelen Başkan Atay, yaptığı konuşmada, "Koronavirüs salgını süresince vatandaşlarımızın sağlığı, huzuru ve esenliği adına azimli ve özverili çalışmalarınız için hepinize teşekkür ederim. Üzerinize düşen görevi fazlasıyla yaptığınız ve yapmaya devam ediyorsunuz. Biz, Efeler Belediyesi olarak bir aileyiz, tüm çalışanlarımız bu ailenin değerli birer üyesi. Sevincimizde, üzüntümüzde, dayanışma gerektiren, birbirimize ihtiyaç duyduğunuz her zamanda biriz ve beraberiz. Yaptığınız fedakarlıkların bilincindeyim. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum” dedi.

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