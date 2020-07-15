15 Temmuz şehitleri Aydın’da anıldı

Aydın Valiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hain darbe girişiminde şehit düşen kahramanlar anılarak demokrasi ve milli birliğe vurgu yapıldı.



Aydın Valiliği 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin 4'üncü yılında şehitleri anma programı gerçekleştirdi. Tellidede Mezarlığı’nda düzenlenen programda şehitler anılırken milli birlik vurgusu yapıldı. Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Garnizon Komutanlığı, Aydın Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği, Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği tarafından şehitliğe çelenk koyuldu.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu tüm şehitler için dua etti. Aydın protokolü ile birlikte şehit kabirlerini ziyaret eden Vali Aksoy, şehitlerin kabirlere karanfil bıraktı. Daha sonra Tellidede Mezarlığı’nda bulunan şehitlik defterini imzalayan Vali Aksoy, şehitlik defterine şu notları yazdı;



"Aziz şehitlerimiz, milletimizin birliği ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna en değerli varlığınızı canlarınızı vererek şahadet şerbetini içtiniz. Bu mukaddes kanlarınızla suladığınız bu toprakları kutlu bir vatan olarak bizlere miras bırakan aziz şehitlerimize en derin minnet, şükran duygularımızı arz etmek için bir kez daha sizlerin huzurunuza geldik. Malazgirt’te başlayan Çanakkale’de devam eden ve Kurtuluş Savaşı ile nihayetlenen şanlı destanlarımız göstermiştir ki, Türk Milleti inanç, cesaret, mertlik ve yiğitlik abidesidir. Yüce milletimiz, vatanımızın yılmaz bekçisi olduğunu Sarıkamış’tan Gelibolu’ya, Karadeniz’den Akdeniz’e kadar Anadolu’nun coğrafyasına bir mühür gibi nakış nakış işlemiştir. Tüm Dünya bilmelidir ki şehitlerimizin ‘bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır’ anlayışıyla bedenlerini feda ettikleri kutsal vatan toprakları son nefer, son nefes ve son damla kan akana kadar aynı cesaret ve kararlılıkla muhafaza edilecektir. Ruhlarınız şad olsun.”



Tellidede Mezarlığı Şehitliğinde başlayan ziyaret programı Kemer Mezarlığı Şehitliği, Yedi Eylül Şehitler Abidesi, Çanakkale Şehitlik Abidesi ziyaretleri ile devam etti.



Gerçekleştirilen anma programına Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Garnizon Komutanı Per. Albay Durmuş İlhan Başer, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, askeri heyet ve üst düzey yetkililer ile kurum müdürleri katıldı.

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