Kuşadası’nda her bahçeye bir Tülüşah Kuşadası’nda her bahçede Tülüşah yetiştirilmesi için Kuşadası Belediyesi tarafından deneme parseli oluşturuldu

Türü tehlike kategorisinde bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nün Tür Koruma Eylem Planı kapsamına alınan Kuşadası Tülüşah'ı (Aydın Gaşağı)’nın korunması amacıyla Kuşadası’nda her bahçede Tülüşah yetiştirilmesi için deneme parselinde çalışmalar başlatıldı. Kuşadası Tüllüşah'ı koruma çalışmaları Aydın Valiliği, Kuşadası Kaymakamlığı, Kuşadası Belediyesi, DKMP Aydın Şube Müdürlüğü, ADÜ Biyoloji Bölümü, Yaylaköy, Soğucak muhtarlıkları ve EKODOSD derneği işbirliğiyle sürdürülüyor.



Kuşadası Belediyesi tarafından etrafı çitle çevrilen Tülüşah Deneme Parselindeki çalışmalara, DKMP Aydın Şube Mühendisi M. İstemihan Kahraman, Adnan Menderes Üniversetise (ADÜ) Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Özkan Eren, Doç. Dr. Yelda Emek, Kuşadası Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü peyzaj mimarı Seda Aldan ve EKODOSD üyeleri katıldı. Tohumdan çoğalma, yetişme potansiyelinin belirlenmesi çalışmasının yapıldığı deneme parselinde, tohumdan gelişmeye, mantarların böceklerin ve diğer türlerin etkilerinin belirlenmesi amacıyla denemelere başlandı. Kuşadası Belediyesi deneme parselinde ayrıca peyzaj çalışmaları da yürütülüyor. Deney bitiminde Tülüşahlarca zengin, peyzaj düzenlemesi tamamlanmış bir Tülüşah parkının Yaylaköy’e kazandırılması ve turizmde yeni bir destinasyon yaratılması hedefleniyor.



Adnan Menderes Üniversetise (ADÜ) Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Özkan Eren tarafından hazırlanan planlamalar çerçevesinde, Kuşadası Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü tarafından botanik tutkunlarının, vatandaşların ve eğitim kurumlarının gezmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenecek deneme parselinde, Tülüşahların haricinde, alanda doğal yetişen Sığır Kuyruğu, Hatmi, Binbirdelik Otu, Kantoron, böğürtlen gibi bitkiler de korunarak alanın peyzaj düzenlenmesi yapılacak. Ayrıca 'Kuşadası’nda Her Bahçeye Bir Tülüşah' projesi başlatılması düşünülüyor. ADÜ Biyoloji Bölümü tarafından saksılarda tohumlar çimlendirilerek fideler oluşturulacak. Oluşturulan fidelerin Kuşadası Belediyesi tarafından sitelere dağıtılması sağlanacak. Sitelerin bahçelerinde Tülüşah yetiştirilmesi ve bitkinin vatandaşlar tarafından sahip çıkılmasına ve tanınmasına katkı yapılacak. Dağıtılan fidelerden ilk çiçeği oluşturana kurumlar tarafından ödül verilecek.

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