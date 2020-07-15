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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 Temmuz şehitleri Kuşadası’nda da anıldı

İHA

15 Temmuz şehitleri Kuşadası’nda da anıldı

Kuşadası’nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Gün boyunca devam eden anma programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Kuşadası’nda 15 Temmuz’da yapılan darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümü nedeniyle gün boyunca süren bir anma programı düzenlendi. Etkinlikler protokol üyelerinin Adalızade Mezarlığı’ndaki şehitlikleri ziyaret etmesiyle başladı. Mezarlık ziyaretinin ardından, tarihi Hatice Hanım Cami’nde mevlit okundu. Anma programı, akşam saatlerinde Atatürk Meydanı’nda düzenlenen resmi törenle devam etti. Törene; Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, ilçede görev yapan mülki ve idari amirler, siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in Atatürk Anıtı’na çelen sunmasıyla başladı. Ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar Atatürk Anıtı önüne kurulan temsili şehitliğe karanfil bıraktı. Etkinlikte ayrıca şehitlerin ruhu için Kurani Kerim okundu.
Törende konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Ülkemiz bundan dört yıl önce hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Milli iradeyi ve egemenliği hiçe sayarak demokratik kurumları vesayet altına almak hedefiyle yaşama geçirilmek istenen bu darbe girişimi, demokrasiye, hukuka ve anayasal düzene inanan Türk Milleti’nin azim ve kararlılığıyla hüsrana uğradı. Her kim tarafından yapılırsa yapılsın darbeler, demokrasiyi kesintiye uğratan, siyasal, toplumsal ve ekonomik yaşamdan uzun yıllar silinmeyen müdahalelerdir. Darbeler, dünyanın hiçbir ülkesinde olumlu bir gelişmeye kapı aralamamıştır. Her zaman çok daha büyük sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bugüne kadar geçmişte yaşanan darbelerin izlerini silmek ve demokratik işleyişi yeniden tesis edebilmek için büyük mücadele veren ülkemiz 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimine karşı da önemli bir demokrasi sınavı vermiş ve bu girişimi birlik ve beraberlik içinde püskürtmeyi başarmıştır. Ülkemiz bundan 96 yıl önce 29 Ekim 1923’te siyasal rejimini Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Cumhuriyet olarak belirlemiştir. Cumhuriyet, demokrasiyi, laikliği, hukukun üstünlüğünü ve bağımsızlığı temel alan milli iradeye dayalı bir yönetim biçimidir. Darbeler ise milli iradeyi yok sayarak yerine vesayete dayalı başka yönetim biçimlerini dayatan çağ dışı müdahalelerdir. Bu nedenle her zaman karşı çıkılması gerekmektedir. Temel olan her zaman milletin iradesidir ve aksi girişimlere geçit verilmemelidir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanmıştır. Meclisimize yapılan bu saldırı bile hain darbe girişimin temel hedefinin halk iradesi olduğunu göstermektedir. Ülkemizde 15 Temmuz gecesiyle başlayan bu süreci yaşatanlar gerekli cevabı almıştır. Bu hain girişimin sorumluları açığa çıkarılmadan ve cezalandırılmadan bu süreç tamamlanmış sayılmaz” dedi.
Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ise “Öncelikle Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sonsuz dek yaşayacağı inancımı kuvvetle ifade etmek istiyorum. Bu devleti biz sokakta bulmadık. Saldırılarına maruz kaldığımız ihanet şebekelerinin nereden beslendiklerini ortaya çıkarmalı ve buna karşı daha modern, daha aktüel tedbirler geliştirmeliyiz. Kadın, erkek, zengin fakir fark etmez Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes bu ülkeyi korumalıdır. Şimdi birlik olma zamanıdır. Bu duygu ve düşünceler içerisinde en aziz varlıkları olan canlarını 15 Temmuz gecesi hiçe sayarak şehit olan tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Devletimiz payidar milletimiz bahtiyar olsun” diye konuştu.

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