Efeler’de yenilenen çöp kontenerlerine zarar verildi

Efeler Belediyesi’nin hafta başında yenilediği çöp konteynerlerine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zarar verildi.

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri hafta başında ilçe genelindeki eski çöp konteynerlerini yeni nesil çöp konteyneriyle değiştirmişti. Dün akşam saatlerinde çöp konteynerlerinde teması en aza indirmek ve bakteri oluşumunu engellemek için kauçuktan yapılan perdelerin, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kesildiği tespit edildi. Vatandaşların şikayeti üzerine olay yerine giden Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yaşanılan olayla ilgili yasal işlem başlatılması için ilçe emniyet müdürlüğüne müracaatta bulundu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay “Yaşanılan olay bizleri çok üzmüştür. Zarar verilen çöp konteynerleri hepimizin ortak malıdır. Vatandaşlarımızın sağlığı için yenilediğimiz çöp konteynerlerini Efeler halkımızın ödediği vergilerle temin ediyoruz. Umarım emniyet güçlerimiz kamu malına zarar veren kişileri en kısa sürede tespit eder” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.