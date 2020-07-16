Zabıtadan otomobilinin lastiği patlayan tatilciye yardım



Eşber OKAYER / (KUŞADASI),(Aydın),(DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesine seyir halindeyken otomobilinin lastiği patlayan tatilci Semiha Kılıçarslan'ın yardımına zabıta ekipleri yetişti. Patlayan lastiği değiştiren ekipler İzmitli tatilcinin yoluna sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Semiha Kılıçarslan, tatil için Ege Bölgesi'nin turizm başkenti Kuşadası'nı tercih etti. İzmit'ten otomobiliyle yola çıkan Kılıçarslan, yaklaşık 7 saatlik yolculuktan sonra dün Kuşadası'na vardı. Kılıçarslan'ın kullandığı aracın lastiği Atatürk Bulvarı üzerindeyken patladı. Çevredekilerden yardım isteyen tatilcinin imdadına Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri koştu. Patlayan lastiği değiştiren zabıta memurları İzmitli tatilcinin yoluna sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağladı.

'MUTLULUK DUYDUM'

Zabıta memurlarının kendisine yardım etmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Kılıçarslan, "Tatil için Kocaeli'den Kuşadası'na geldim. Otomobilimle seyir halindeyken sahil yolunda lastiğim patladı. Kimseyi tanımadığım için ne yapacağımı şaşırdım. Bir anda zabıta ekipleri yanımda belirdi ve patlayan lastiğimi değiştirdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2020-07-16 11:57:44



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