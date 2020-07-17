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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özcan yol çalışmalarını denetledi

İHA

Başkan Özcan yol çalışmalarını denetledi

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Dallıca ve Çapahasan Mahallerinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.
İlk olarak Çapahasan Mahallesi 186 ve 260 Sokak’taki yaklaşık bin metre alanda gerçekleştirilen asfalt kazıma ve parke taşı döşeme işlemleri ile ilgili bilgi alan Başkan Özcan, çalışmaların kısa sürede tamamlanması için talimat verdi.
Nazilli’de ihtiyaç ivediliğine göre tüm yolların yenileneceğini kaydeden Başkan Özcan akabinde Dallıca Mahallesi’ne giderek Gölet Park çevresinde gerçekleştirilen yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarını inceledi.
Nazilli’nin pek çok noktasında yıllardır süren yol sorunlarını çözüme ulaştırarak, atıl vaziyette bırakılan alanların yenilendiğini ifade eden Başkan Özcan; “Belediyemizin tüm birimleriyle aktif olarak sahadayız. Kentimizin sorunlarının hızla çözüme kavuşması, el değmeyen noktaların canlandırılması, mahallelerimizin eksiklerinin giderilmesi için tüm ekiplerimizle birlikte canla başla çalışıyoruz. Bizlere her zaman destek veren, varlığını her zaman yanımızda hissettiğimiz tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Söz verdiğimiz gibi tüm projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

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