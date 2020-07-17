Davutlar'da Sağlık Turizm Polikliniği açıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi (ASM) binasında Sağlık Turizm Polikliniği hizmete girdi.

Davutlar ve Güzelçamlı Mahallelerinde turizm sezonun başlaması ile birlikte artan nüfusa bağlı olası mağduriyetlerini gidermek amacıyla Davutlar ASM binasında Sağlık Turizm Polikliniği açıldı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Sağlık hizmetlerinin etkin, verimli ve kolay ulaşılabilir olması, bilgi, deneyim ve olanaklarımızla hastalarımıza daha iyi ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak, bireylerin sağlıkla ilgili gereksinimlerini karşılayarak daha sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine destek olmak hedeflenmektedir. Bu bağlamda turizm sezonunda Haziran, Temmuz ve Ağustos olmak üzere 3 aylık nüfus yoğunluğuna bağlı artan sağlık hizmeti talebini karşılamak üzere Kuşadası Devlet Hastanesi’ne bağlı Davutlar Aile Sağlığı Merkezi binasının 2’nci katında 1 Temmuz tarihinden itibaren Sağlık Turizm Polikliniğimiz hizmet vermeye başlamıştır” denildi.

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