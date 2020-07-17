Aydın’da mesleki eğitime destek için iş birliği protokolü Aydın Şoförler Odası ve Kredi Kefalet Kooperatifi ile Kocatürk Eğitim Kurumları arasında protokol imzalandı

Aydın’da sağlık ve havacılık alanında hizmet veren ilk özel eğitim kurumu olan Özel Kacatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Aydın Şoförler Odası ve Şoförler Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında Aydın’daki esnaf ve sanatkarların yanı sıra şoförlerin çocukları ve birinci derece yakınlarına indirimli eğitim hizmeti verilecek.

Aydın Özel Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak sağlık ve Havacılık alanında eğitim verdiklerini belirten Okul Müdürü Sadettin Yabaş, her geçen gün daha da önem kazan iki sektör olan sağlık ve havacılık konusunda gençleri yetiştirdiklerini belirterek yaptıkları iş birliği protokolünün hayırlı olmasını diledi.

“Sanat okulları eski işlevine dönüyor”

Ülkenin en büyük sorunlarının başında gelen istihdam sorununun mesleki eğitime ağırlık verilerek çözüleceğine inandığını belirten Aydın Şoförler Odası ve aynı zamanda Şoförler Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Semih Özmeriç, üniversite kadar işlevli meslek liselerine artık üniversitelerden daha fazla ihtiyaç duyulmaya başlandığını söyledi. Bugün 4 yıllık bir fakülteyi bitirip mühendis diploması ile iş arayan binlerce genç olmasına karşın kalifiye eleman yetiştiren meslek liselerinden mezun olanların diplomayı almadan işini aldığını belirten Başkan Özmeriç, “Eskiden üniversitelerin bir ağırlığı vardı. Maalesef şimdi ünvanı mühendis olmasına rağmen asgari ücretle iş arayan üniversite mezunlarını gördükçe içimiz acıyor. Bu sorunun çözümünün mesleki eğitimden geçtiğine inanıyoruz. Bu nedenle Kocatürk Eğitim Kurumları ile bu protokolü imzaladık. Kurum esnaf ve sanatkarlarımızın çocuklarını ve birinci derece yakınlarını yüzde 20 oranında indirimle hizmet verecek” diyerek tüm esnaf ve sanatkarın yanı sıra şoför camiasının bu fırsatı değerlendirmesini istedi.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Semih Özmeriç, Kooperatif Müdürü Mustafa Dağlı ve Kocatürk Eğitim Kurumları Müdürü Sadettin Yabaş hazırlanan protokolü imzaladı.

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