Efelerli çocuklar Kavuklu'nun Mesleği ile eğlenecek

Efeler Belediyesi’nin düzenlediği çocuk orta oyunu 'Kavuklu’nun Mesleği' Efelerli çocuklarla buluşuyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçede yaşayan çocukları sanatsal faaliyetlerle buluşturmaya devam ediyor. Başkan Atay’ın, koronavirüs salgınından önce her Çarşamba rutin haline getirdiği Efelerli çocuklarla sinema ve müze ziyaretleri, korona virüs tedbirleri gereği askıya alınmıştı. Etkinliğe pandemi sebebiyle ara verdikleri için üzgün olduğunu ifade eden Başkan Atay, çocuklara bu durumun tiyatro ile telafi edileceğinin sözünü vermişti.

Normalleşme dönemine geçilmesinin ardından uygulanan kontrollü sosyal hayat ile Başkan Atay verdiği sözü tuttu. Efeler Belediyesi’nin düzenlediği organizasyonla Ali Büyükkartal’ın yazıp yönettiği Kavuklu’nun Mesleği isimli çocuk orta oyunu Efelerli minikler için sahne alıyor.

Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun çokça sevilen bir türü olan orta oyununun çocuk sanatçılar tarafından sahnelendiği tek perdelik Kavuklu’nun Mesleği, 21 Temmuz Salı günü Çeştepe Mahallesi Belediye Meydanı’nda, 22 Temmuz Çarşamba günü Dalama Yeniköy Mahallesi Pazar Yeri’nde, 23 Temmuz Perşembe günü Umurlu Mahallelesi Mustafa Yılmaz Parkı’nda ve son olarak 24 Temmuz Cuma günü Pınarbaşı Mesire Alanı’nda saat 20.30’da izleyicilerin beğenisine sunulacak.

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