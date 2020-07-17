Didim’de uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Didim ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, M.T. ve O.A. isimli şahıslardan 0.12 gram skunk uyuşturucu maddesi, S.İ. isimli şahıstan ise 0.24 gram sentetik kanobinoid uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak uyuşturucu maddeleri sattığı tespit edilen M.U.Ö. isimli şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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