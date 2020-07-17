Söke Gençlik Merkezi'ne kavuşuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Söke Gençlik Merkezi'ne kavuşuyor

İHA

Söke Gençlik Merkezi'ne kavuşuyor

Söke Gençlik Merkezi projesi Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçti. Meclis tarafından onaylanan üç aşamalı Gençlik Merkezi projesinin ilk etabı tamamlanırken, ikinci etabı Türkiye çapında bir yarışma ile devam edecek. Bu yarışmada seçilecek en iyi proje ile belediye mühendislerinin çalışmaları birleştirilecek ve Söke’ye yakışır bir gençlik merkezi hizmete sunulacak.
"Başkan Çerçioğlu ve Büyükşehir Meclisi'ne teşekkür"
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; ‘‘Daha önce planladığımız fakat pandemi dolayısıyla gecikmiş olan ‘Gençlik Merkezi‘ projemiz nihayet imar işleri ile ilgili bütün problemleri hallolmuş olarak Büyükşehir Meclisi’nden geçmiş bulunuyor. Bu bizim üç etaplı projemizde ilk etaptı. İkinci etabımızda, bir proje yarışması açacağız; Türkiye çapında bir proje olacak. Yaklaşık 12 bin metrekare üzerinde Söke’ye yakışır bir Gençlik Merkezi'ni Söke’ye armağan etmek istiyoruz. Önümüzdeki günlerde proje çalışmaları başlayacak. Üçüncü etap da yapım aşaması olup önümüzdeki yıl bitirilip hizmete sunulması planlanmakta. İlk etabımız olan imar, tadilat projelerimizin hepsi Büyükşehir’den geçmiş bulunuyor. Bununla ilgili Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve Büyükşehir meclis üyelerimize teşekkür ediyorum.Birinci etabın neticelenmesinin akabinde ikinci etabımız da, Türkiye çapında en iyi projeyi açacağımız yarışmada seçeceğiz. Belediye mühendisleri bir çalışma yaptılar fakat çıkan projenin üzerine neler ilave edeceğimizi projeyi yapan firmayla, proje bittikten sonra görüşüp Sökenin hizmetine sunmak üzere imalata başlayacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uzman çavuş, tabancasıyla intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Uzman çavuş, tabancasıyla intihara kalkıştı
İNYA, ilk mağazasını törenle açtı
YEREL HABERLER İNYA, ilk mağazasını törenle açtı
Didim polisi hırsızlara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Didim polisi hırsızlara göz açtırmıyor
PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı
YEREL HABERLER PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı
Dilek Yarımadası Milli Parkı'na ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Dilek Yarımadası Milli Parkı'na ziyaretçi akını
Didim’de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Didim’de uyuşturucu operasyonu
Muhtarlardan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne Hükümet Bulvarı teşekkürü
YEREL HABERLER Muhtarlardan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne Hükümet ...
Aydınlılardan spor çağrısına olumlu yanıt
YEREL HABERLER Aydınlılardan spor çağrısına olumlu yanıt
2019 yılında 4 bin 452 kişi yurt dışından Aydın’a göç etti
YEREL HABERLER 2019 yılında 4 bin 452 kişi yurt dışından Aydın’a göç ...
Efelerli çocuklar Kavuklu'nun Mesleği ile eğlenecek
YEREL HABERLER Efelerli çocuklar Kavuklu'nun Mesleği ile eğlenecek
Bakan Karaismailoğlu, Aydın’a geliyor
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Aydın’a geliyor
Nazilli’de kurban kesim yerleri belli oldu
YEREL HABERLER Nazilli’de kurban kesim yerleri belli oldu
Didim’deki kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Didim’deki kazada ağır yaralanan kadın hayatını ...
Nazilli Belediyespor kongreye gidiyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor kongreye gidiyor
Aydın’da mesleki eğitime destek için iş birliği protokolü Aydın Şoförler Odası ve Kredi Kefalet Kooperatifi ile Kocatürk Eğitim Kurumları arasında protokol imzalandı
YEREL HABERLER Aydın’da mesleki eğitime destek için iş birliği ...
Bozdoğanlı gençler Efeler Deniz Kampı’nda kamp yaptı
YEREL HABERLER Bozdoğanlı gençler Efeler Deniz Kampı’nda kamp yaptı
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
Polisin dur ihtarına uymadı, kaza yaptı yakalandı
YEREL HABERLER Polisin dur ihtarına uymadı, kaza yaptı yakalandı
Hayatını ormanlara adadı 31 yıldır ormanları gözü gibi koruyor
YEREL HABERLER Hayatını ormanlara adadı 31 yıldır ormanları gözü ...
MHP İl Başkanı Alıcık; “Ayasofya Camisi gönüllerle buluştu”
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Alıcık; “Ayasofya Camisi gönüllerle ...
İncirliova’da 30 yetim ve öksüz çocuk bisikletlerine kavuştu
YEREL HABERLER İncirliova’da 30 yetim ve öksüz çocuk bisikletlerine ...
Dünyanın prestijli bursunu bu yıl ADÜ Öğretim Üyesi Aktürk aldı
YEREL HABERLER Dünyanın prestijli bursunu bu yıl ADÜ Öğretim Üyesi ...
Ata Mahallesi’nde yağmur suyu çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Ata Mahallesi’nde yağmur suyu çalışmaları devam ...
Davutlar'da Sağlık Turizm Polikliniği açıldı
YEREL HABERLER Davutlar'da Sağlık Turizm Polikliniği açıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X