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Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı ziyaretçi rekoru kırdı 1 Haziran’da başlayan normalleşme sürecinden itibaren milli parkı 80 bin araç ile 411 bin 285 kişi ziyaret etti

İHA

Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı ziyaretçi rekoru kırdı 1 Haziran’da başlayan normalleşme sürecinden itibaren milli parkı 80 bin araç ile 411 bin 285 kişi ziyaret etti

Türkiye’nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı, 1 Haziran’da başlayan normalleşme süreci sonrası ziyaretçi akınına uğradı. Milli Parka, 45 günde 80 bin araç ile 411 bin 285 kişi giriş yaptı.
Ege Bölgesi'nin gözde turizm kenti Kuşadası’nda sahip olduğu eşsiz doğal güzelliğiyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Dilek Yarımadası Milli Parkı, 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde kapılarını ziyaretçilerine tekrar açtı. Kuşadası'na 28 kilometre uzaklıkta yer alan ve 17 kilometrelik sahil şeridine sahip tabiat harikası parkta, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü ekiplerince kapalı kaldığı sürede bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Çalışmalar kapsamında parkın koylarına ulaşımı sağlayan yollar yenilendi. Parka gelen ziyaretçilerin dinlenip yemek molası vermek için oturdukları masalar ile plaj kısmında yer alan şezlonglar, sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden yerleştirildi.
Türkiye'nin en önemli tabiat mirasları arasında yer alan Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı, kapılarını misafirlerine açmasının ardından ziyaretçi akınına uğradı. Toplam 804 çeşit bitki türünü bünyesinde barındıran; yılkı atı, alageyik, yabani sığır ve yaban domuzu gibi hayvanlara da ev sahipliği yapan Dilek Yarımadası Milli Parkı'na 1 Haziran15 Temmuz tarihleri arasında 80 bin araç ile 411 bin 285 kişi giriş yaptı. Milli Park, koronavirüs salgınına karşı Türkiye’de alınan tedbirler kapsamında 30 Mart tarihinde ziyaretçi kabulüne kapatılmıştı.
İstanbul’dan tatil yapmak için ailesiyle birlikte her yıl Kuşadası’na geldiğini belirten Türkçe öğretmeni 36 yaşındaki Ender Altan, “Dilek Yarımadası Milli Parkı ailece çok güzel vakit geçirebileceğimiz doğa harikası bir yer. Burada hem denize girip hem de piknik yapabilme şansınız var. Ayrıca çocuklarımız da doğal yaşamı gözlemleyip, yaban hayvanlarını görme fırsatı buluyor” dedi.
Milli Park Müdürü Koray Aşık ise normalleşme sürecinin ardından Kuşadası'na gelen tatilcilerin parka gösterdiği ilgiden son derece memnun olduklarını söyledi. Özellikle hafta sonları Milli Park’ın önünde uzun araç konvoyları oluştuğunu ifade eden Aşık, “Personelimizle birlikte ziyaretçilerimizin buradan mutlu bir şekilde ayrılması için elimizden geleni yapıyoruz. Milli Parkı görmek isteyenlere toplu taşıma araçlarını kullanmalarını tavsiye ediyorum. Bu sayede giriş ve çıkışlarda oluşan konvoyda beklemek zorunda kalmazlar" diye konuştu.

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