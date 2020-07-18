Alman turizm acentelerine, Ege'nin güzellikleri anlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alman turizm acentelerine, Ege'nin güzellikleri anlatıldı

DHA

Alman turizm acentelerine, Ege'nin güzellikleri anlatıldı


Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen toplantıda, Almanya'nın önde gelen turizm acentelerinin temsilcileri ağırlandı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın 'Güvenli Turizm Sertifika Programı' ile ilgili sunum yaptığı toplantıda turizmcilere, Ege Bölgesi ile Kuşadası'nın doğal ve tarihi güzellikleri anlatıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile bir havayolu şirketinin yetkilileri, Almanya'nın 7 farklı şehrinden gelen toplam 33 tur operatörünün temsilcilerini Kuşadası'nda ağırladı. Bir otelde gerçekleşen buluşmaya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Seyfi Seyhan Suvari, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, TGA Başkanı Timuçin Güler, havayolu şirketinin yöneticileri ile Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkanı Tacettin Özden katıldı. Ege Bölgesi ile Kuşadası'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin anlatıldığı toplantıda, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Alman tur operatörü temsilcilerine, Güvenli Turizm Sertifika Programı ile ilgili bilgiler verdi. Türkiye'nin güvenli tatil seçeneklerini tanıttı.
"GÖNÜL RAHATLIĞIYLA SEYAHAT EDEBİLİRLER"
AB'ye üye ülke vatandaşlarının Türkiye'ye gönül rahatlığı içinde seyahat edebileceklerin belirten Nadir Alpaslan, "Almanya'da 3 milyon 500 bin civarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaşıyor. Almanya ile çok eski tarihlere dayalı bir dostluğumuz var. Bu ilişkilerin devam etmesi için biz ülke olarak tüm çalışmalarımıza devam edeceğiz. Türkiye bir turizm ülkesi. Dünyada turizm alanında en iddialı ülkelerden birisiyiz. 2019 yılı verilerine göre, koronavirüs salgını öncesi dünyada en fazla turist çeken 6'ıncı ülke olduk. Pandemi süreci ve sonrasında ülke turizminin sağlıklı ve güvenilir olması için de hızlı bir şekilde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Biz istiyoruz ki eskiden olduğu gibi ülkemize dış ülkelerden ziyaretçiler gelmeye devam etsin. Ülkemize gelen turistler hiçbir kuşku duymadan sağlıklı, nitelikli ve güvenilir bir seyahat ve tatil yapabilsinler. Bu amaçla da yoğun bir çalışma sürecine girerek uluslararası geçerliliği olan bir sertifika programı uygulamaya koyduk. Havayolu şirketlerinden, acentelere restoranlardan otellere kadar bütün işletmeler bu kurallara harfiyen uyuyor. Türkiye doğasıyla, deniziyle ve kültürel varlıklarıyla turizmde eşsiz bir ülke. Avrupa Birliği ve diğer ülkelerden misafirlerimiz Türkiye'ye gelip, gönül rahatlığıyla tatillerini geçirebilirler" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER
2020-07-18 11:17:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aylardır ayağa kalkıp işe gidemeyen genç, sağlık camiasından yardım istedi
YEREL HABERLER Aylardır ayağa kalkıp işe gidemeyen genç, sağlık ...
Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı ziyaretçi rekoru kırdı 1 Haziran’da başlayan normalleşme sürecinden itibaren milli parkı 80 bin araç ile 411 bin 285 kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı ziyaretçi ...
Nazilli'de ilk imza kaptandan
YEREL HABERLER Nazilli'de ilk imza kaptandan
Aydın'da spor camiasını sevindiren gelişme
YEREL HABERLER Aydın'da spor camiasını sevindiren gelişme
Koyunları, köpeklerce telef edilen mahalleli tedirgin
YEREL HABERLER Koyunları, köpeklerce telef edilen mahalleli tedirgin
ADÜ Veteriner Fakültesi’nde kafes kuşlarına özel bakım
YEREL HABERLER ADÜ Veteriner Fakültesi’nde kafes kuşlarına özel ...
Kuşadası’nda otizmli bireylerin ebeveynlerine uzaktan eğitim verilecek
YEREL HABERLER Kuşadası’nda otizmli bireylerin ebeveynlerine uzaktan ...
Kuşadası'nda cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı
Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
Başından vurulmuş halde bulunan asker hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Başından vurulmuş halde bulunan asker hastaneye ...
Motosiklet kazasında yaralanan Emirhan'dan 14 gün sonra acı haber
YEREL HABERLER Motosiklet kazasında yaralanan Emirhan'dan 14 gün ...
Interpolun aradığı İrlandalı katil zanlısı Kuşadası’nda yakalandı
YEREL HABERLER Interpolun aradığı İrlandalı katil zanlısı ...
Seferihisar'da kaybolan kadının cesedi Kuşadası’nda bulundu
YEREL HABERLER Seferihisar'da kaybolan kadının cesedi Kuşadası’nda ...
Maske takmadığı için ceza kesilen gencin testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Maske takmadığı için ceza kesilen gencin testi ...
Güney Ege esnafı, Yunanistan ile karşılıklı feribot seferlerini bekliyor (2)
YEREL HABERLER Güney Ege esnafı, Yunanistan ile karşılıklı feribot ...
Söke Gençlik Merkezi'ne kavuşuyor
YEREL HABERLER Söke Gençlik Merkezi'ne kavuşuyor
Uzman çavuş, tabancasıyla intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Uzman çavuş, tabancasıyla intihara kalkıştı
İNYA, ilk mağazasını törenle açtı
YEREL HABERLER İNYA, ilk mağazasını törenle açtı
Didim polisi hırsızlara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Didim polisi hırsızlara göz açtırmıyor
PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı
YEREL HABERLER PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı
Dilek Yarımadası Milli Parkı'na ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Dilek Yarımadası Milli Parkı'na ziyaretçi akını
Didim’de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Didim’de uyuşturucu operasyonu
Muhtarlardan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne Hükümet Bulvarı teşekkürü
YEREL HABERLER Muhtarlardan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne Hükümet ...
Aydınlılardan spor çağrısına olumlu yanıt
YEREL HABERLER Aydınlılardan spor çağrısına olumlu yanıt

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X