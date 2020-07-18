Söke'de otomobil takla attı

SökeMilas Karayolu üzeri Sarıkemer yakınlarında meydana gelen tek taraflı kazada otomobil takla attı. Ters dönen aracın şoförü hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Söke'den Didim istikametine seyir halinde olan Hasan A. yönetimindeki 06 AB 1450 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Ters dönen araca çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye ekipleri müdahale etti. Araç içinden çıkarılan sürücü Hasan A. kazada hafif şekilde yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.