Yeniköy’deki orman yangını söndürüldü

Aydın Efeler ilçesi'ne bağlı Yeniköy’de çıkan orman yangını, ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Yeniköy’deki orman yangınına kısa sürede müdahale eden ekipler yangın söndürme çalışmalarına başladı. Aydın Orman İşletme Müdürlüğü başta olmak üzere çevredeki tüm bölgelerden, yangını söndürmesi için personel takviyesi yapılırken arazözlerin de yangın bölgesine su taşımasına yardımcı olması için Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları dört çekerli araçların hareket edebileceği bölgeye kadar su taşıdı. Rüzgarın etkisi ile hızla büyümeye devam eden yangını söndürmek için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne konuşlu helikopterler bölgeye sevk edildi. Bu arada Büyükşehir ve Efeler Belediyesi başta olmak üzere bölgedeki diğer belediyelerin iş makineleri de söndürme çalışmalarına katılması için yangın bölgesine sevk edildi. havadan ve karadan müdahale edilen orman yangını uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

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