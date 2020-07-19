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Ünlü tiyatrocu Levent Üzümcü, “ Ay Işığı Sohbetleri ve Müzik “ etkinliğine konuk oldu

İHA

Ünlü tiyatrocu Levent Üzümcü, “ Ay Işığı Sohbetleri ve Müzik “ etkinliğine konuk oldu

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı'nın (KUSAV) ortaklaşa düzenlediği 'Ay Işığı Sohbetleri ve Müzik' isimli programın bu haftaki konuğu ünlü tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü oldu. Mehtap Meral'in şarkılarıyla renk kattığı gecede Üzümcü, insanlık tarihi boyunca sanatın gelişimini ve önemini izleyicilere anlattı.
Ege Bölgesi'nin turizm başkenti Kuşadası'nda korona virüs nedeniyle ara verilen kültür ve sanat etkinlikleri, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci sonrası kaldığı yerden devam ediyor. Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nda, Kuşadası Belediyesi ile KUSAV işbirliğinde düzenlenen 'Ay Işığı Sohbetleri ve Müzik' isimli etkinliğin bu haftaki konuğu ünlü tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü oldu. Sunuculuğunu ve solistliğini ses sanatçısı Mehtap Meral’in yaptığı unutulmaz geceye, çok sayıda sanatseverle birlikte Kuşadası Belediyesi Başkan vekili Seyfi Seyhan Suvari ve KUSAV Başkan Yardımcısı Fahri Alem Günaydın da katıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak düzenlen etkinlik, Kuşadası Belediyesi sosyal medya sayfasından canlı olarak yayınlandı. Mehtap Meral'in şarkılarıyla renk kattığı gecede Levent Üzümcü, insanlık tarihi boyunca sanatın gelişimini ve önemini izleyicilerle paylaştı. Kuşadalılar'a sanat kariyeri boyunca başından geçen anıları da anlatan Üzümcü, "Bugün burada olmaktan çok keyif aldım. Bu programı gerçekleştirmemizi sağlayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e çok teşekkür ederim" dedi.
Program sonunda, Kuşadası Belediyesi Başkan vekili Seyfi Seyhan Suvari, yaptıkları daveti kabul ederek Kuşadası'na gelen Levent Üzümcü'ye teşekkür etti. KUSAV Başkan Yardımcısı Fahri Alem Günaydın ise Üzümcü'ye plaket verdi.

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