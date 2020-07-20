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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti İl Başkanı Özmen, tarıma yapılan yatırımları açıkladı

İHA

Ak Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Türkiye ve Aydın'da tarıma yapılan yatırımlar hakkında bilgilendirmede bulundu.

AK Parti İl Başkanı Özmen, tarıma yapılan yatırımları açıkladı

Ak Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Türkiye ve Aydın’da tarıma yapılan yatırımlar hakkında bilgilendirmede bulundu.
AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Türkiye’de tarımın 2019 yılının ilk 3 aylık döneminde yüzde 3,8’lik bir büyüme gösterdiğini belirterek, “Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız 17 milyar 958 milyon dolar, ithalatımız ise 12 milyar 653 milyon dolar, dış ticaret dengesi ise 5 milyar 305 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Üreticilerimizce 20032019 döneminde ise 132,7 Milyar TL nakit tarımsal destek ödenmiştir. 2020 yılında ise üreticilerimize 22 Milyar TL tarımsal destek sağlanması planlanmaktadır. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince üreticilerimize faiz oranı sıfır ila yüzde 8,25 aralığında olmak üzere 50,2 Milyar TL kredi kullandırılmıştır. 2019 yılında bitkisel üretimde; (TÜİK verilerine göre) 121,4 milyon ton tarla, 22,3 Milyon ton meyve ve 31,1 Milyon ton sebze üretimi gerçekleşmiştir. Buğday üretimimiz 19 Milyon ton, Mısır üretimimiz 6 Milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında canlı hayvan sayıları ise (TÜİK verilerine göre) 17,9 Milyon büyükbaş, 48,5 Milyon küçükbaş, Et Tavuğu sayısı 221 Milyon 842 Bin, Yumurta Tavuğu sayısı 120 milyon 725 Bin olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında Hayvansal üretimde; (TÜİK verilerine göre) süt üretimimiz 22 Milyon 960 Bin ton, Bal üretimimiz 109 Bin ton olarak gerçekleşti. Kırmızı Et üretimimiz toplam 1 Milyon 202 ton, Tavuk Eti üretimimiz 2 Milyon 138 Bin ton, Yumurta üretimimiz 19 Milyar 898 milyon 126 bin adet olmuştur. Tarım sektörü son 17 yılın 14’ünde büyüme göstererek ülke ekonomisine önemli katkı sağlamıştır.
“Hibe desteği 132 Milyar TL’ye ulaşmıştır”
Türk çiftçisine ödenen nakdi karşılıksız hibe desteğinin toplamda yaklaşık 132,7 Milyar TL’ye ulaştığını söyleyen İl Başkanı Özmen, “Tarımsanayi entegrasyonunun sağlanması için 2006 yılında başlatılan ulusal kaynaklı %50 hibe destekleri (KKYDP) ile 11 bin 075 yeni tarımsal sanayi tesisi tamamlanmış, faaliyete geçen bu tesislere 2,9 Milyar TL hibe verilmiştir. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) Kırsal Kalkınma ProgramıIPARD I ve IPARD II kapsamında Avrupa Birliği ve ulusal katkı ile birlikte Ülkemize 3,7 Milyar Avro hibe sağlanmış,bugüne kadar toplam 10,8 Milyar TL’lik yatırım yapılmış, 4,1 Milyar TL hibe ödenerek, yaklaşık 66 bin kişiye istihdam sağlanmıştır. klim, toprak, topoğrafya, su kısıtı, ekim nöbeti göz önüne alınarak tarımsal faaliyet yapılan her ilçe bir tarım havzası olarak kabul edilmiştir. Yerli tohumculuğu ve fidancılığı geliştirmek için Sertifikalı tohum ve fidan kullanan üreticilere 1,8 Milyar TL, Sertifikalı tohum ve fidan üreticilerine ise 545 Milyon TL destek verilmiştir. Ülkemizde Organik Tarım üretimi, 213 ürün çeşidine ulaşmış olup, 627 Bin hektar alanda 2,4 Milyon ton olarak gerçekleşmiştir.İyi Tarım Uygulaması yapılan alan 8,2 Milyon hektara, üretim miktarı ise yaklaşık 8,2 Milyon tona çıkarılmıştır” diye konuştu.
“Aydın’a 3.7 Milyar TL tarımsal destek verdik”
Sağlanan destekler ve yapılan çalışmalarla, Aydın’ın tarımsal hasılası 3.3 kat arttığını açıklayan Özmen,
20032018 Yyılları arası Aydın’a 3.7 Milyar TL tarımsal destek verdik. Sadece pandemi döneminde bile Aydın'lı çiftçilerimize 110 milyon TL'den fazla destek verilmiştir.Görmeyen, sadece AK Parti yaptığı için karşı olan ve görmek istemeyenler elbette görmeyeceklerdir. Ancak Milletimiz 18 yıldır yapılanları görüyor ve sizin yalan üzerine kurulu siyasetinize prim vermiyor. Aydın'da BŞB ve ana muhalefetin temsilcileri öyle bir hale geldi ki artık Bamya üzerinden siyaset yapıyorlar. Çiftçiye destek olduğumuz gibi, büyük ve güçlü Türkiye yolunda , lider ülke Türkiye hedeflerimize de emin adımlarla ilerliyoruz. Dün atılan yerli otomobil fabrikasının temeli, pandemi döneminde ürettiğimiz solunum cihazları, yerli ve milli silahlarımızın sınır içi ve ötesindeki başarıları , sağlık sistemimizin tüm dünya tarafından takdir edilmesi de bunların göstergesidir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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