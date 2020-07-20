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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakinşehir Yenipazar’da cinayet

İHA

Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki mesire alanında çıkan kavgada bıçaklandığı iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti.

Sakinşehir Yenipazar’da cinayet

Aydın’ın Yenipazar ilçesindeki mesire alanında çıkan kavgada bıçaklandığı iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, Aydın’ın Sakinşehir (Cittaslow) unvanına sahip Yenipazar ilçesinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çamlık mevkiinde Güven Serindere (39) ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Güven Serindere vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Serindere'nin yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Serindere'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yenipazar Sanayi Sitesi'nde oto elektrikçisi olan Serindere'nin yakınları acı haber ile yasa boğuldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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