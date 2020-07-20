Didim’de motosiklet kazası: 1 ölü

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Aydının Didim ilçesinde motosikletine binmeye çalışan 65 yaşındaki adam motosikletten düşerek kafasını kaldırıma çarptı, yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay; Çamlık Mahallesi Aytepe caddesinde tuvalet işletmeciliği yapan 65 yaşındaki Sami Tunç gece iş bitiminde motosikletiyle evine doğru hareket etti. İddiaya göre, Çamlık mahallesi Ege Caddesine geldiğinde Tunç, 35 AIF 988 plakalı üç tekerlekli motosikletinden inerek, yerde gördüğü bir malzemeye baktı. Yeniden motosikletine bindiği esnada motosikletinin geri kayması nedeniyle motosikletten düşen Tunç kaldırıma çarparak yere düştü. Tunç'un yere düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu emniyet ve sağlık ekiplerine bildirdi. 112 Acil Sağlık ekipleri, Sami Tunç’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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