Hastaneden izinli çıktı, bağ evinde intihar etti



Murat GÜRKAN / YENİPAZAR (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, tedavi gördüğü hastanenin psikiyatri servisinden 5 gün önce izinli olarak çıktığı öğrenilen Behzat K. (63), bağ evinin kilerinde kendini iple tavandaki kancaya asarak yaşamına son verdi.

Nazilli Belediyesi'nden emekli, evli, 1 çocuk basası Behzat K., psikolojik sorunları nedeniyle bir süredir yatarak tedavi gördüğü Nazilli Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisi'nden yakınlarının isteği üzerine 5 gün önce izinli olarak ayrıldı. Normalde Nazilli ilçesinde yaşayan Behzat K., aldığı iznin ardından, astım hastalığına da iyi geldiği için eşiyle birlikte Yenipazar ilçesinin kırsal Alioğulları Mahallesi´ndeki bağ evine gitti. Bugün sabah eşini yatağında göremeyen Hatice K., merak edip diğer odalara baktı. Hatice K., kilere gittiğinde eşini tavandaki kancaya ile asılı buldu. Hatice K., hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verirken, ekipler Behzat K.'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Behzat K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi. Jandarma, Behzat K.'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Yenipazar Murat GÜRKAN

2020-07-20 18:33:50



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