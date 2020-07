Hindistan’dan gelen tat Kaju, en çok sevilen kuruyemişlerin başında yer alıyor

Türkiye’de her geçen gün tüketimi artan kaju fıstığının binlerce kilometrelik yolculuğuna rağmen tüketiciye en taze haliyle ulaştığı belirtildi. Tropikal iklimlerde yetişen kaju tüketiminin her geçen gün arttığını belirten Ufresh Satış Müdürü Üsame Boz, kajunun yolculuğundan sofraya ulaşmasına kadar geçen evreleri aktardı.

Kaju’nun, Brezilya’da yetişen yerel bir bitki olarak, 16. yüzyılın başlarında ilk kez keşfedildiğini ve ilk olarak o dönemlerde Brezilya’ya ayak basan Portekizliler tarafından tüketilmeye başlandığını belirten Ufresh Satış Müdürü Üsame Boz, “Bölgenin yerli halkı tarafından tüketilen kajunun hafif tatlı lezzetini çok beğenerek bu lezzeti tüm dünyaya tanıtmak isterler. Portekizliler, 1560 yılında kaju tohumlarını Hindistan’a, Goa’ya götürür ve günümüzde kaju nerede yetişir diye sorduğunuzda, akla gelen ilk ülkelerden biri olan Hindistan, bu eşsiz kuruyemişe böylelikle kavuşur. Hindistan’da bu lezzeti keşfetmesiyle benzer iklim koşulları olan Güneydoğu Asya ve Afrika topraklarına yayılır” dedi.

Kajunun bir tropikal iklim bitkisi olduğunu ve en yoğun olduğu bölgenin ekvator çevresi olduğunu belirten Boz, “Ülkemizde yetişmeyen nadir kuruyemişlerden biri olan kaju, büyük çoğunluğu Brezilya’nın yanı sıra Hindistan ve Vietnam topraklarında yetişmektedir. Türkiye’de tükettiğimiz kaju ağırlıklı olarak Hindistan’dan ithal edilir. Lezzetiyle ilgi odağı olan bu kuruyemişin yetişmesi için ihtiyacı olan iklim koşulları sadece tropikal iklime sahip ülkelerde olsa da ülkemizde çiğ olarak ithal ederek uygun koşullarda muhafaza edip küçük miktarlarda ideal derecede tuz ekleyip kavurarak sunduğumuzdan dolayı tüketicilerimize hep taze olarak servis etmekteyiz. Kajunun binlerce kilometre yolculuğu olmasına rağmen tazelik ve lezzet her zaman ilk şartımız olarak Ufresh markamızın prensibidir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.