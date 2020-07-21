Aydın'da yaşlı çınarlar ödüllendirildi

Aydın Kültür ve Turizm Derneği tarafından düzenlenen 'Çınarlarımızın Kaleminden Dökülenler' isimli yarışma sonuçlandı. Eserleriyle dereceye giren yaşlılar düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Aydın Kültür ve Turizm Derneği tarafından 'Çınarlarımızın Kaleminden Süzülenler' isimli yarışma düzenlendi. 65 yaş ve üzeri vatandaşların katıldığı yarışmaya 228 eser katıldı. Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonrası dereceye giren eser sahiplerine düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi. Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir otelde düzenlenen yemekli ödül törenine, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, kamu kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve davetliler katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yaşan Aydın Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Fatma Yazıcı derneğin kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Bir buçuk yıl önce kurulan derneğin kısa sürede bir etkinliğe imza attığını kaydeden Yazıcı, "Derneğimiz ilimizin tarihini, gelenek ve göreneklekleri ile yöresel eşyalarını yeniden yaşatmak, tanıtma ve gelecek nesillere aktarmak amacı ile kuruldu. İlimizin tüm köylerini ziyaret edip sandıklşardaki yöresel kıyafetlerini gün yüzüne çıkartarak bir defile düzenledik. Vatandaşların mankenlik yaptığı defilemizin basında yer almasının ardından 50'ye yakın ilden defilenin tekrarlanması için davet aldık. Korona virüs sürecinde yaşlılarımız ve çocuklarımız için çeşitli etkinlikler düzenledik. Çocuklarımıza iş insanlarımızın da destekleri ile bayramlıklar ve harçlıklar dağıttık. İstanbul'daki bir fotoğraf topluluğunu Aydın'a davet ettik. 18 kişilik fotoğraf topluluğu ilimize gelerek ilimizdeki güzellikleri fotoğrafladı. Düzenlediğimiz sergide satılan tablolarımız Adnan Menderes Üniversitesi'nde okuyan 3 öğrenciye burs oldu. Ayrıca bu günlerde bir dokuma tezgahı satın aldık. Derneğimizi büyüterek Türk motifli kilimler dokuyarak yine hayırlı işlerde kullanacağız" dedi.

"Kültür toplumların en temel unusurlarından birisi"

Ödül töreninde konuşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Kültür, toplumların en temel unsurlarından birisidir. Kültürün yaşaması ve yaşatılması adına yürütülen çalışmalar da büyük önem taşıyor. Aydın Kültür ve Turizm Derneği'de bu konuda bir çok faaliyeti gerçekleştirerek, kültürürümüzün gelecek kuşaklara aktarılması adına önemli çalışmalar yapmaktadır. Bu tür faaliyetleri yaparken sosyal sorumluluk kapsamın içerisinde de ihtiyaç sahibi insanlarımıza da bir çok faaliyeti gerçekleştirmiş olmalarından da büyük bir memnuniyet duydum. Özellikle pandemi sürecinde ülkemizde de belirli kısıtlılıklar ortaya çıktı. Bu süreç bir çok insanımızı farklı şekillerde etkiledi. Bu süreçte daha iyi sonuca ulaşabilme adına derneğimizin öncülüğünde insanlarımızın belirli alanlardaki yeteneklerini ortaya çıkartacakları bir yarışma düzenlendi. Bu yarışmaya öncülük eden dernek başkanı Fatma Yazıcı hanım başta olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine 65 yaş üstü vatandaşlarımızı unutmadıkları için teşekkür ediyor, ödüle layık görülen eser sahibi büyüklerimizi de kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından dernek üyelerinin sergilediği halk oyunları gösterileri ilgiyle izlenirken, fotoğraf, şiir, resim, öykü kategorilerinde birincilik elde eden yaşlı vatandaşlara ödülleri takdim edildi.



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