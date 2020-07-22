Vali Aksoy'dan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ziyaret

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.



Geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aydın Valiliği'ne atanarak göreve başlayan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy kurum ziyaretlerini sürdürüyor. Kurumları tek tek ziyaret ederek gerçekleşen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Aksoy Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Vali Aksoy, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Taha Al ve kurum personellerinden, çevre denetimi, yerel yönetimler, ÇED işlemleri, imar ve çevre düzeni planı, yatırım projeleri ve kurum çalışmaları hakkında brifing aldı.



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