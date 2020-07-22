Vali Aksoy'dan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Aksoy'dan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ziyaret

İHA

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Vali Aksoy'dan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ziyaret

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aydın Valiliği'ne atanarak göreve başlayan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy kurum ziyaretlerini sürdürüyor. Kurumları tek tek ziyaret ederek gerçekleşen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Aksoy Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Vali Aksoy, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Taha Al ve kurum personellerinden, çevre denetimi, yerel yönetimler, ÇED işlemleri, imar ve çevre düzeni planı, yatırım projeleri ve kurum çalışmaları hakkında brifing aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İncirliova’da mezarlıklar bayrama hazırlanıyor
YEREL HABERLER İncirliova’da mezarlıklar bayrama hazırlanıyor
Kuşadası Belediyesi’ne kadın eli değdi Kuşadası Belediyesi’nin 22 müdüründen 10’u kadın
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’ne kadın eli değdi Kuşadası ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Doğu Gazi Bulvarı'ndaki çalışmaları sürüyor Muhtarlar Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Doğu Gazi ...
Hırsızlık şüphelisi bekçilere takıldı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi bekçilere takıldı
Aydın'da silahlı yaralama
YEREL HABERLER Aydın'da silahlı yaralama
Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı
Şüphelinin evinden cephanelik çıktı
YEREL HABERLER Şüphelinin evinden cephanelik çıktı
Nazilli’deki operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Nazilli’deki operasyonda çok sayıda silah ve ...
Boş arazide çıkan yangın mahalleliyi korkuttu
YEREL HABERLER Boş arazide çıkan yangın mahalleliyi korkuttu
Başkan Tuncel’den maske üretimine büyük destek
YEREL HABERLER Başkan Tuncel’den maske üretimine büyük destek
Tarihi köprü yeniden ayağa kaldırılacak
YEREL HABERLER Tarihi köprü yeniden ayağa kaldırılacak
Kuşadası’nda çocuklara 5500 adet ücretsiz lunapark bileti dağıtılıyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nda çocuklara 5500 adet ücretsiz lunapark ...
Hırsızlık şüphelisinin saklandığı ev cephaneliği aratmadı Polis tarafından yakalanan 5 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisinin saklandığı ev cephaneliği ...
Kuşadası'nda "Domuz Sürek Avı" tepkilerine, avcılar kulübü başkanı cevap verdi
YEREL HABERLER Kuşadası'nda "Domuz Sürek Avı" tepkilerine, avcılar ...
Fenomenler Kuşadası'na hayran kaldı
YEREL HABERLER Fenomenler Kuşadası'na hayran kaldı
Büyükşehir’in peyzaj çalışmaları Nazilli’yi renklendirdi
YEREL HABERLER Büyükşehir’in peyzaj çalışmaları Nazilli’yi ...
Sosyal medya fenomenleri Kuşadası’nda buluştu
YEREL HABERLER Sosyal medya fenomenleri Kuşadası’nda buluştu
Tuncer'den Yörük Ali Efe Müzesi ziyareti
YEREL HABERLER Tuncer'den Yörük Ali Efe Müzesi ziyareti
Aydın'da yaşlı çınarlar ödüllendirildi
YEREL HABERLER Aydın'da yaşlı çınarlar ödüllendirildi
Kuşadası'ndaki hayvanseverler Bakan Soylu'dan yardım bekliyor
YEREL HABERLER Kuşadası'ndaki hayvanseverler Bakan Soylu'dan yardım ...
Nazilli Belediyespor'da Teknik Direktör İncedal ile yola devam
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da Teknik Direktör İncedal ile ...
Söke Kent Konseyi bayram öncesi çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Söke Kent Konseyi bayram öncesi çocukları sevindirdi
"Kurban Kesim Elemanı" kursu yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER "Kurban Kesim Elemanı" kursu yoğun ilgi gördü
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X