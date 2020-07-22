İncirliova’da mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

İncirliova Belediyesi ilçedeki mezarlıkları bayrama hazırlıyor.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala İncirliova’da bayram hazırlıkları sürüyor. Vatandaşların yoğun olarak kabir ziyareti yaptığı dini bayramlardan Kurban Bayramı öncesi İncirliova Belediyesi çalışma başlattı. Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın talimatı ile ekipleri tarafından çevre temizliği ve badana çalışmaları yapılan mezarlıklar bayrama hazırlanıyor.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, “İncirliova Belediyesi olarak ilçe genelinde bulunan tüm mezarlıklarımızda hummalı bir şekilde çalışmalarımız sürüyor. Bayrama kadar tüm mezarlıklarda çalışmalar tamamlanacak” dedi.

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