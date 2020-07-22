Aydın’da kıraathaneye kumar baskını

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Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kıraathaneye yapılan kumar baskınında iki adet kumar makinesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine, Zeybek Mahallesi’ndeki bir kıraathaneye operasyon düzenledi. Ekipler yaptıkları operasyonda kıraathanede iki adet kumar makinesi ele geçirdi. İşyeri sahibi C.Ö. hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

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