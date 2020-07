Aydın'da üretti, tanesini 15 liraya satıyor

Aydın İncirliova ilçesinde yaşayan Övünç Yorbik Uzakdoğu seyahatinde tanıdığı ejder meyvesini (Pitaya) Aydın’da üretti. Tanesi 15 ile 25 TL arasında değişen fiyatlarda satılan ejder meyvesi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Lezzetinin yanı sıra görüntüsüyle de büyük ilgi çeken pitaya meyvesinin Aydın ekonomisine büyük katkı sağlaması bekleniyor. Daha çok Meksika, Orta ve Güney Amerika, Endonezya, Vietnam, Malezya gibi ülkelerde yetişen ejder meyvesi aynı zamanda içerdiği vitaminler ve lif yönünden de güçlü antioksidan özelliği taşıyor.



İncirliova’nın Gerenkova Mahallesi’nde bir dönümlük serada 650 pitaya fidanı diken Övünç Yorbik, emeğinin karşılığını almaya başladı. Bir dönümlük serada yetiştirdiği ejder meyvesinin, her direkte 4’er adet gruplar halinde bulunduğunu ve her bitki grubundan yaklaşık 45 meyve aldığını belirten üretici Övünç Yorbik yaklaşık 3 yılda meyve vermeye başlayan ejder meyvesinin, bakım ve su ihtiyacı fazla olmayan ekstra gübre istemeyen dayanıklı ve verimli bir meyve olduğunu söyledi.



“Çalışmalara başladım”

Pitaya’nın Aydın iklimini çok sevdiğini ve yüksek verim verdiğini belirten Övünç Yorbik; “Şu an için ürünlerimi rahatlıkla satabiliyorum. Türkiye’de 1525 TL arasında değişen pitayanın tane fiyatı Avrupa’da 20 Avro’ya kadar çıkabiliyor. Daha büyük alanlarda hem meyve hem fidan yetiştiriciliği yapmak için çalışmalarıma başladım. Yüksek miktarda üretim gerçekleştirdiğimde Tarım ve Orman Bakanlığımızın Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) aracılığıyla satmayı düşünüyorum” dedi.

