Nazilli'de makilik alanda çıkan yangında 15 dekar alan zarar gördü

"O kurnadan bu kurnaya"

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Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, makilik alanda çıkan yangında 15 dekar alan zarar gördü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Nazilli ilçesinin kırsal Dereağzı Mahallesi bölgesinde bulunan makilik alanda çıktı. Makilik alandan dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine yangın bölgesine 3 helikopter, 6 arazöz, 4 su tankeri ve 1 belediye arazözü sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda, yangın saat 20.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına devam edilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2020-07-23 00:22:07



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