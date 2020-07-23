Nazilli Belediyespor atağa kalktı



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 3. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor iç transferde futbolcularıyla görüşmelere başladı. Yeni sezon öncesi teknik direktör Yavuz İncedal'la sözleşme yenileyen siyah-beyazlılar, ilk olarak kaptan Zafer'le masaya oturup imza attırdı. Naz-Naz, kaleci Zekeriya Topayan, stoperler Sergen Piçinciol ve Polat Güren'le de imza aşamasına geldi. İskelet kadroyu korumak isteyen yönetimin iç transferi çözdükten sonra dış transfere yöneleceği ifade edildi. Kulüp Başkanı Soner Yelkovan, "Koronavirüs salgını nedeni ile kaçırdığımız Play-Off ve şampiyonluk yarışını yeni sezonda kazanmak istiyoruz. Bunun için de hedefi olan bir takım kurmak için teknik heyetimizin isteği doğrultusunda çalışmalara başladık" diye konuştu. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2020-07-23 12:11:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.