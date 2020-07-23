Elbir’den 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, ’24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Basının hayatın vazgeçilmez temel unsurlarından biri olduğunu kaydeden AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir mesajında şu ifadelere yer verdi; “Basın, toplumun yapılanmasında ve gelişmesinde büyük rol oynamaktadır. Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı, toplumda basına güvenin artırmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmesinin önüne geçecektir. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir. Çok önemli bir toplumsal görevi, zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, büyük bir özveri içinde yerine getiren değerli basın çalışanlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, basın sektörüne emek veren, akıl ve alın teri akıtan tüm çalışanlara görevlerinde başarılar diliyorum.”

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