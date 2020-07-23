Gasp suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Murat GÜRKAN/NAZİLLİ, (Aydın), (DHA)- AYDIN´ın Nazilli ilçesinde, yol keserek birden fazla kişiyi gasbeden ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D. (24), polis ekiplerince yakalandı.
Nazilli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uzun süredir aranan O.D.'nin ilçede bir taksiye bindiği tespit edildi. O.D.'yi yakalamak için harekete geçen ekipler, kısa süren kovalamacanın ardından O.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yol keserek silah zoruyla birden fazla kişiyi gasbetme suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Murat GÜRKAN
2020-07-23 20:43:09
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