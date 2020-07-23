Gasp suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

"O kurnadan bu kurnaya"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat GÜRKAN/NAZİLLİ, (Aydın), (DHA)- AYDIN´ın Nazilli ilçesinde, yol keserek birden fazla kişiyi gasbeden ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D. (24), polis ekiplerince yakalandı.

Nazilli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uzun süredir aranan O.D.'nin ilçede bir taksiye bindiği tespit edildi. O.D.'yi yakalamak için harekete geçen ekipler, kısa süren kovalamacanın ardından O.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yol keserek silah zoruyla birden fazla kişiyi gasbetme suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Murat GÜRKAN

2020-07-23 20:43:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.