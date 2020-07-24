Kaymakam Şahin’den muhtarlara teşekkür

Onun tercihi ne Bodrum ne de Çeşme oldu!

Efeler ilçesinde görev yapan muhtarların katılımıyla olağan muhtarlar toplantısı düzenlendi. Toplantıda Efeler Kaymakamı Cemal Şahin muhtarlara teşekkür belgesi ile taltif etti.

Kaymakamlık toplantı salonunda Efeler Kaymakamı Cemal Şahin başkanlığında muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda muhtarların sorunlarını dinleyen Kaymakam Şahin, çözümlerine ilişkin olarak ilgili kurumlara talimat verdi. Şahin, pandemi sürecinde yaşanan yoğun sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Kaymakam Şahin, pandemi sürecinde yaptıkları çalışmalar ve iş birliğinden dolayı muhtarları teşekkür belgesi ile taltif etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.