AK Parti Aydın’dan Ayasofya için lokma hayrı

Adalet ve Kalkınma Partisi Ak Parti Aydın İl Başkanlığı ibadete açılan Ayasofyai Kebir Camii Şerifi için lokma hayrı düzenledi.

AK Parti Aydın İl Başkanlığı, Ayasofyai Kebir Camii Şerifi’nin ibadete açılması dolayısıyla lokma hayrı düzenledi. AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen kılınan cuma namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın İstanbul'un fethinin sembolü olduğunu söyledi.

Ayasofyai Kebir Camii Şerifi’nin ibadete açılışının manasının kelimelerle ifade edilemeyeceğini kaydeden Özmen, “86 yıl sonra ilk defa bugün Ayasofyai Kebir Camii Şerifi aslına dönerek bugün ilk defa ibadete açıldı. Sadece Türk milleti olarak değil İslam alemi olarak bugünün anlam ve önemini çok ciddi manada idrak etmeliyiz. Ayasofyai Kebir Camii Şerifi’nin açılışının manası kelimelerle ifade edilemeyecek kadar büyük. Bu vesile ile biz de bu coşkuya ortak olmak için bu lokma hayrını düzenledik. Anadolu’da böyle güzel mutluluklar hayır ve adaklarla diğer vatandaşlar ile paylaşılır. Biz de bu sevincimizi paylaşmak istedik” diye konuştu.

AK Parti Aydın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen lokma hayrına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Ayasofyai Kebir Camii Şerifi’nin ibadete açılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiler.



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