Didim Engelliler Plajı çok beğenildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Didim Engelliler Plajı çok beğenildi

İHA

Didim Engelliler Plajı çok beğenildi

Aydının Didim ilçesinde iki yıl önce hizmete sunulan Altınkum engelsiz plajı Korona virüs tedbirleri kapsamında her gün dezenfekte edilerek sosyal mesafe kuralına göre hizmet vermesi sebebiyle engelli birey ve ailelerinin yanı sıra tatilcilerin de büyük ilgisini çekiyor.
Didim Belediyesinin ilçedeki engelliler ve aileleri ile ilçeye tatile gelen engelli bireylerin rahatça denize girebilmeleri ve dinlenebilmeleri amacıyla açtığı engelsiz plaj bu yıl da misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. İki yıl önce açılan engelsiz plajdaki şezlonglar her gün alkollü su ve deterjan ile dezenfekte edilirken her şemsiye ve şezlong arasına en az bir buçuk metre mesafe koyularak sosyal mesafeye dikkat ediliyor.
Engelsiz plaj sadece engelli birey ve ailelerini değil, ilçeye tatile gelenlerin de uğrak yeri olurken, engelsiz plajın temizliği ise görevlendirilen personel tarafından gerçekleştiriliyor.
Engelsiz plajda verilen hizmetin temiz ve düzenli olduğunu kaydeden engelli bireyler ve aileleri de kendilerine bu konuda öncü olan Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay’a ve Engelliler Derneği yönetimine teşekkür ettiler.
Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise engelsiz plajın kıyı kentlerinde örnek olacak bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek, belediye olarak bu konuda gerekli her türlü desteği de vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu, 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu, 2 şüpheli ...
Kuşadası’ndaki 5 ayrı motosiklet hırsızlığının şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Kuşadası’ndaki 5 ayrı motosiklet hırsızlığının ...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Aydın Valiliğini ziyaret etti
YEREL HABERLER Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Aydın ...
Nazilli Belediyespor Murat Can'ın peşinde
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor Murat Can'ın peşinde
Tarihi eserlerle yakalanıp, gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tarihi eserlerle yakalanıp, gözaltına alındı
Aydın'da 1 kilo 50 gram olarak dünyaya gelen bebek taburcu oldu
YEREL HABERLER Aydın'da 1 kilo 50 gram olarak dünyaya gelen bebek ...
Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı
YEREL HABERLER Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı
5 inekle başladı, 15 yılda 100 hayvanı oldu
YEREL HABERLER 5 inekle başladı, 15 yılda 100 hayvanı oldu
Aydın’da trafik kazası; 2 yaralı
YEREL HABERLER Aydın’da trafik kazası; 2 yaralı
Cep telefonunun patlayıp alev aldığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Cep telefonunun patlayıp alev aldığı anlar kamerada
Uyuşturucu taciri Didim polisinden kaçamadı
YEREL HABERLER Uyuşturucu taciri Didim polisinden kaçamadı
AK Partili Yavuz, “Allah İslam alemini ezandan, bayraktan ve vatandan mahrum etmesin”
YEREL HABERLER AK Partili Yavuz, “Allah İslam alemini ezandan, ...
Başkan Tuncel’den Kaymakam Kurtbeyoğlu’na teşekkür
YEREL HABERLER Başkan Tuncel’den Kaymakam Kurtbeyoğlu’na teşekkür
Rektör Aldemir Ayasofya Camii’nde ilk Cuma namazına katıldı
YEREL HABERLER Rektör Aldemir Ayasofya Camii’nde ilk Cuma namazına ...
AK Parti Aydın’dan Ayasofya için lokma hayrı
YEREL HABERLER AK Parti Aydın’dan Ayasofya için lokma hayrı
Efeler Belediyesi Kurban Bayramı için görevde
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi Kurban Bayramı için görevde
Sökeli Gazeteciler 24 Temmuz nedeniyle çelenk sundu
YEREL HABERLER Sökeli Gazeteciler 24 Temmuz nedeniyle çelenk sundu
Başkan Tuncel, Sökeli gazetecileri bir araya getirdi
YEREL HABERLER Başkan Tuncel, Sökeli gazetecileri bir araya getirdi
Başkan Öndeş’ten Mansur Yavaş’a ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Öndeş’ten Mansur Yavaş’a ziyaret
MHP İl Başkanı Alıcık basın mensuplarını unutmadı
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Alıcık basın mensuplarını unutmadı
AYTO Başkanı Ülken, gazetecilerin bayramını kutladı
YEREL HABERLER AYTO Başkanı Ülken, gazetecilerin bayramını kutladı
Sökespor'da Parıldar dönemi
YEREL HABERLER Sökespor'da Parıldar dönemi
Güzelçamlı Liman caddesinde parke taşı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Güzelçamlı Liman caddesinde parke taşı çalışmaları ...
Gazetecilerden sessiz kutlama
YEREL HABERLER Gazetecilerden sessiz kutlama

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X