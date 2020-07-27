Korktuk ama ölmedik Korona virüs döneminde Aydın’da ölen sayısı azaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korktuk ama ölmedik Korona virüs döneminde Aydın’da ölen sayısı azaldı

İHA

Dünyayı kasıp kavuran ve birçok ülkede ciddi ölümlere neden olan Korona virüs salgını Aydınlıları korkuttu ama öldürmedi. TÜİK verilerine göre, Aydın'da 2020 yılında 2019 yılına ölenlerin sayısı ciddi oranda azaldı.

Korktuk ama ölmedik Korona virüs döneminde Aydın’da ölen sayısı azaldı

Dünyayı kasıp kavuran ve birçok ülkede ciddi ölümlere neden olan Korona virüs salgını Aydınlıları korkuttu ama öldürmedi. TÜİK verilerine göre, Aydın’da 2020 yılında 2019 yılına ölenlerin sayısı ciddi oranda azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Korona virüs salgını ve pandemi sürecinde ciddi tedbir alan Aydınlılar’da ölüm oranı azaldı. Tutulan kayıtlara göre; Aydın’da 2019 yılının ilk 6 ayında 4 bin 521 kişi hayatını kaybederken bu sayı Korona virüs dönemine rastlayan 2020 yılının ilk 6 ayında 483 kişi azalarak 4 bin 521’den 4038'e düştü.
2020 yılın ilk 6 ayında doğum da ölüm de azaldı
Doğum oranlarının her geçen gün düştüğü ve yaşlı ve emekli nüfusun her geçen gün arttığı Aydın’da 2019 yılının ilk 6 ayında 7 bin 498 doğum olayı yaşanırken aynı yıl 4 bin 521 kişi de öldü. Kovid19 salgını nedeniyle hastalık ve ölümlerin arttığı zannedilen 2020 yılında ise doğanların sayısı da ölenlerin sayısı da azaldı. 2019 yılında 7 bin 498 bebeğin hayata gözlerini açtığı Aydın’da 2020 yılında doğan bebek sayısı ise 1714 azalarak 5 bin 784’te kaldı.
Aydın’da 2019 yılının ilk 6 ayında Efeler ilçesinde 1861 kişi doğup 1682 kişi ölürken, 2020 yılında 1674 kişi doğdu 1574 kişi öldü. Didim’de 2019 yılında 564 kişi doğup 169 kişi ölürken 2020 yılında ise 350 kişi doğdu 149 kişi öldü. Kuşadası’nda 2019 yılında 499 kişi doğup 328 kişi ölürken 2020 yılında ise doğanların sayısı 490, ölenlerin sayısı 300 olarak kayıtlara geçti. Doğum oranların en yüksek olduğu ilçelerden Nazilli’de ise 2019 yılında 914 kişi doğup 967 kişi ölürken ilçede 2020 yılında doğanların sayısı 848’e ölenlerin sayısı da 769’a düştü.
İstatistiki verilere göre; korona virüs nedeniyle pandemi sürecinde evde kalan ve kuralların daha fazla uyulduğu Aydın’da 2020 yılında ölüm oranlarının virüsün yaşanmadığı 2019 yılına göre daha az olduğu görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın Valiliği’ne 2 yeni hizmet aracı
YEREL HABERLER Aydın Valiliği’ne 2 yeni hizmet aracı
Pamucak sahiline yunus ölüsü vurdu
YEREL HABERLER Pamucak sahiline yunus ölüsü vurdu
Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor
YEREL HABERLER Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına ...
Cezaevinden izinli çıktı babasının evini ateşe verdi 
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıktı babasının evini ateşe verdi 
Sokakta unutulan valiz panik yaşattı
YEREL HABERLER Sokakta unutulan valiz panik yaşattı
Aydın’a nakledilen hastanın yolda kalbi durdu
YEREL HABERLER Aydın’a nakledilen hastanın yolda kalbi durdu
Aydın Tabip Odası’nın yeni başkanı Ülkü oldu
YEREL HABERLER Aydın Tabip Odası’nın yeni başkanı Ülkü oldu
Araç şarampole yuvarlandı, muhtar kazada yaralandı
YEREL HABERLER Araç şarampole yuvarlandı, muhtar kazada yaralandı
Kuşadası Kent Orkestrası ilk konserini verdi
YEREL HABERLER Kuşadası Kent Orkestrası ilk konserini verdi
Siirt’in yeşil altını Aydın'dan dağılıyor Hem damaklara hem de ekonomiye hitap eden Siirt fıstığı yoğun ilgi görüyor
YEREL HABERLER Siirt’in yeşil altını Aydın'dan dağılıyor Hem ...
Efeler Belediyesi temizlik çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi temizlik çalışmalarını sürdürüyor
Kuşadası şiire doydu
YEREL HABERLER Kuşadası şiire doydu
AK Partili Yavuz, “Bakanımız ile birlikte Aydın için önemli kararlar aldık”
YEREL HABERLER AK Partili Yavuz, “Bakanımız ile birlikte Aydın için ...
Pınarbaşı’nda tiyatro rüzgarı esti
YEREL HABERLER Pınarbaşı’nda tiyatro rüzgarı esti
ADÜ İletişim Fakültesi mezuniyeti ADÜTV’de canlı yayınlandı
YEREL HABERLER ADÜ İletişim Fakültesi mezuniyeti ADÜTV’de canlı ...
Vali Aksoy’dan Vergi Dairesi Başkanlığı’na ziyaret
YEREL HABERLER Vali Aksoy’dan Vergi Dairesi Başkanlığı’na ziyaret
Germencik’te korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Germencik’te korona virüs denetimi
Üvey babasını uykusunda bıçakladı
YEREL HABERLER Üvey babasını uykusunda bıçakladı
Aydın'da 2 bin 300 parça 'tarihi eser' ele geçirildi
YEREL HABERLER Aydın'da 2 bin 300 parça 'tarihi eser' ele geçirildi
Bakan Kurum: Mevzuata uymayan jeotermal firmalarına kapatma dahil tüm cezai işlemler uygulanacak
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Mevzuata uymayan jeotermal firmalarına ...
Başkan Kaplan’ın projeleri kabul edildi, Bakan Kurum Koçarlı’ya müjdeleri sıraladı
YEREL HABERLER Başkan Kaplan’ın projeleri kabul edildi, Bakan Kurum ...
Yazlığına gelen emekli öğretmen serinlemek için girdiği denizde boğuldu
YEREL HABERLER Yazlığına gelen emekli öğretmen serinlemek için ...
Bakan Kurum Aydın’da yapılacak projeler hakkında bilgi verdi Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum; "2002'den bu yana Aydın'a 25 milyarlık yatırım yaptık"
YEREL HABERLER Bakan Kurum Aydın’da yapılacak projeler hakkında ...
Söke Belediyesi çalışanlarına bayram önü ödeme yapacak
YEREL HABERLER Söke Belediyesi çalışanlarına bayram önü ödeme ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X