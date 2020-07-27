Vali Aksoy’dan DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’ne ziyaret

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Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın’a atanmasının ardından kurum ziyaretlerini sürdürüyor. Kurumları tek tek ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler alan Aksoy, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Vali Aksoy, DSİ 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter ve kurum personellerinden, tamamlanan ve devam eden HES, baraj, gölet, sulama kanalı, içme suyu, taşkın koruma, arazi toplulaştırma projeleri ve kurum çalışmaları hakkında brifing aldı.



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