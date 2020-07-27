Aydın Ticaret Borsası’nda günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,4015,50 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünlerin hazır tacir satışı fiyatları şu şekilde oluştu; natürel ham zeytinyağı en az 10,40 TL en çok 15,50 TL, sarı buğday en az 1,61 TL en çok 1,67 TL, kuru incir en az 12,00 TL en çok 22,25 TL ve iç çam fıstığı 445,54 TL.



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