Atatürk’ün öldüğü yıl kuruldu, 273 çeşit incir fidanı koleksiyonu oluşturuldu

Dünyanın en önemli incir üretim merkezi olan İncirliova Erbeyli’de Atatürk’ün ölüm yılında kurulan İncir Araştırma Enstitüsü 82 yılda 273 çeşit inciri araştırıp bu çeşitlere yönelik ağaçların koleksiyonunu oluşturdu.

Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü’nün 1938 yılında önemli döviz kaynaklarından biri olan kuru incirle ilgili problemleri çözmek, incir yetiştiricilerine yararlı bilimsel çalışmalar yapmak üzere 82 yıl önce Aydın il merkezine 17 kilometre uzakta bulunan Erbeyli Köyü civarında ‘İncir Islah İstasyonu’ adı altında faaliyete geçtiği belirtildi. O dönemlerde incir yetiştiricilerinin fidan ihtiyacını karşılayan Enstitü, daha sonra yüzde 70 incir fidanı yanında yüzde 20 zeytin, yüzde 10 fıstık, kayısı ve erik fidanı üretimi de yaptığı belirtildi.

1957 yılından itibaren ülke tavukçuluğunun gelişmesine paralel olarak, kültür ırkı damızlıkların bölgeye yayılmasını sağlamak amacıyla tavukçuluk çalışmalarına da başlayan İncir Araştırma Enstitüsü, kurulduğu günden bu yana 5 isim daha değiştirerek 6. İsmi olan İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü olarak faaliyetlerine 82 yıldır devam eden enstitünün 323.9 dekar arazide çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İncir ile ilgili 273 tip incir çeşidinin koleksiyona alındığını belirten Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü konuyla ilgili açıklamasında “Yürütülmekte olan ülkesel İncir Araştırmaları projesinin ıslah disiplini çalışmalarından olarak yurdumuzun Doğu Anadolu dışındaki her yeri taranarak 273 incir tip veya çeşidinin introdüksiyonu yapılarak Erbeyli ve Umurlu'daki bahçelerimizde kolleksiyona alınmıştır. Bunlar aynı zamanda Türkiye Bitki Genetik kaynakları projesinin materyali olarak da saklanmaktadır. Kuruluşumuz Türkiye Bitki Kaynakları projesinde incir gen kaynaklarını koruyup muhafaza etmekle görevlendirilmiştir. İntrodüksiyonu yapılan bu çeşitlerden bir kısmının pomolojileri yapılmış olup pomoloji çalışmaları devam etmektedir. Yine bu çeşitlerden ümit var olanlar ile Bodrum, Dalaman ve Fethiye'de adaptasyon çalışmaları yapılmıştır. İncirliova' daki ilek (erkek incir) kolleksiyonu bahçesinde 58 çeşidin kolleksiyonu ve pomoloji çalışmaları tamamlanmış durumdadır. Ayrıca Sarılop çeşidinde klon seleksiyonu ve Sarızeybek isimli yeni bir çeşitte araştırma çalışmalarına devam etmektedir” denildi.

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