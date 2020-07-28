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Vali Aksoy, Efeler Ziraat Odası’nı ziyaret etti

İHA

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Efeler Ziraat Odası'nı ziyaret ederek, Başkan Mehmet Kendirlioğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Vali Aksoy, Efeler Ziraat Odası’nı ziyaret etti

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Efeler Ziraat Odası’nı ziyaret ederek, Başkan Mehmet Kendirlioğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aydın’daki görevine başlayan Vali Hüseyin Aksoy kurum ve kuruluşları ziyarete devam ediyor. Vali Aksoy son olarak Efeler Ziraat Odası’nı ziyaret ederek, Başkan Kendirlioğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Kendirlioğlu ve yönetim kurulu üyeleri ziyarette Aydın’ın tarımsal girdileri, sorunlar ve çözüm önerileri hakkında Vali Aksoy’a bilgilendirmede bulundu.
Başkan Kendirlioğlu Vali Aksoy’un ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, yeni görevinde başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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