Çöp evde çıkan ve iş yerine sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çöp evde çıkan ve iş yerine sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü

İHA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çöp depolanan evde çıkan ve bitişikteki iş yerine sıçrayan yangın itfaiyenin erken müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Çöp evde çıkan ve iş yerine sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde çöp depolanan evde çıkan ve bitişikteki iş yerine sıçrayan yangın itfaiyenin erken müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Yeni Sanayi Mahallesi 5050 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 18.30 sıralarında A.N.’ye ait demir ve inşaat malzemesi satışı yapan bir iş yerinin bitişiğinde bulunan S.Ü.’ye ait çöp depolandığı iddia edilen evde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çöp evdeki yangın, iş yerinin deposuna sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. A.N.’ye ait iş yerinde maddi hasar meydana gelirken depoda bulunan bir kısım malzeme de yandı. İtfaiyenin kısa sürede müdahalede bulunması ile büyük çaplı maddi hasarın önlendiği yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Özcan Kıyı Ege Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı’na katıldı
YEREL HABERLER Başkan Özcan Kıyı Ege Belediyeler Birliği Meclis ...
Denizde boğulma tehlikesi geçiren şahıs hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Denizde boğulma tehlikesi geçiren şahıs hastaneye ...
Şehit Akkuş'un adı Germencik'te yaşayacak Germencik'te Piyade Er Görkem Akkuş parkı açıldı
YEREL HABERLER Şehit Akkuş'un adı Germencik'te ...
Nazilli’de iki hırsız polis tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Nazilli’de iki hırsız polis tarafından yakalandı
Kuyucak Devlet Hastanesi personeli İncel hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kuyucak Devlet Hastanesi personeli İncel hayatını ...
Başkan Kaplan’dan gazeteci Kazankaya'ya doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Başkan Kaplan’dan gazeteci Kazankaya'ya doğum günü ...
Efeler’de bayram süresi boyunca pazar yerleri kapalı olacak
YEREL HABERLER Efeler’de bayram süresi boyunca pazar yerleri kapalı ...
Vali Aksoy’dan AYTO’ya iadeyi ziyaret
YEREL HABERLER Vali Aksoy’dan AYTO’ya iadeyi ziyaret
Nazilli’de Korona Timi bayram öncesi iş başında
YEREL HABERLER Nazilli’de Korona Timi bayram öncesi iş başında
Başkan Kaplan basın mensuplarını unutmadı Kaplan;"Basın mensupları yaptıkları haberler ile topluma yol veren insanlardır"
YEREL HABERLER Başkan Kaplan basın mensuplarını ...
Kuşadası’nda Geleneksel Meslekler Projesi’nde sona gelindi
YEREL HABERLER Kuşadası’nda Geleneksel Meslekler Projesi’nde sona ...
Nazilli’de 7 adet sahte ve karşılıksız çek ele geçirildi
YEREL HABERLER Nazilli’de 7 adet sahte ve karşılıksız çek ele ...
Tarihi şehir Karacasu, saat kulesine kavuştu
YEREL HABERLER Tarihi şehir Karacasu, saat kulesine kavuştu
Sökeli kadınlar hem örüyor, hem kazanıyor
YEREL HABERLER Sökeli kadınlar hem örüyor, hem kazanıyor
Başkan Özcan’dan işçilere bayram müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Özcan’dan işçilere bayram müjdesi
Başkan Atay, hayvan pazarlarını denetledi
YEREL HABERLER Başkan Atay, hayvan pazarlarını denetledi
Vali Aksoy’dan ATB’ye ziyaret
YEREL HABERLER Vali Aksoy’dan ATB’ye ziyaret
Aydın’da sıcak hava etkili olacak
YEREL HABERLER Aydın’da sıcak hava etkili olacak
Köşk’te yaşlı çınarların yüzleri gülüyor
YEREL HABERLER Köşk’te yaşlı çınarların yüzleri gülüyor
Vali Aksoy, Efeler Ziraat Odası’nı ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Aksoy, Efeler Ziraat Odası’nı ziyaret etti
Kovaladığı şahsı pompalı tüfekle vurdu
YEREL HABERLER Kovaladığı şahsı pompalı tüfekle vurdu
AK Partili Yavuz'dan "Hayırlı olsun" Mesajı
YEREL HABERLER AK Partili Yavuz'dan "Hayırlı olsun" Mesajı
Didim’de “Dokumada İlkler Sergisi” açıldı
YEREL HABERLER Didim’de “Dokumada İlkler Sergisi” açıldı
Atatürk’ün öldüğü yıl kuruldu, 273 çeşit incir fidanı koleksiyonu oluşturuldu
YEREL HABERLER Atatürk’ün öldüğü yıl kuruldu, 273 çeşit incir fidanı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X