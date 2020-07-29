Kurban Bayramı’nda sıcaklardan kavrulacağız Bayram tatili süresince Aydın’da sıcaklıklar 42 dereceye kadar yükselecek

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada Kurban Bayramı tatili boyunca bölgede en sıcak ilin Aydın olacağı belirtildi. Aydın’da tatil boyunca hava sıcaklıklarının 4142 derece civarında seyredeceği kaydedildi.

Son tahminlere göre; Kurban bayramı tatili süresince bölgede yağış beklenmediğini kaydeden Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada “Bölgemizde yağış beklenmiyor. Hava az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İzmir’de hava sıcaklığının 3738 derece civarında olacağı, bayramın 4. günü biraz düşerek 35 derece civarına ineceği tahmin ediliyor. Aydın’da hava sıcaklığının 4142 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Manisa’da hava sıcaklığının 4041 C derece civarında olacağı 4. günü biraz düşerek 38 derece civarına ineceği tahmin ediliyor. Balıkesir’de hava sıcaklığının 3335 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Çanakkale’de hava sıcaklığının 3536 derece civarında olacağı 4. günü biraz düşerek 33 derece civarına ineceği tahmin ediliyor” denildi.

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