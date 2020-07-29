Aydın'da kurbanlık deve, sığır ve koçlar sahiplerini bekliyor



Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'da kurbanlık alanlar, bayramın yaklaşmasıyla kesim gününü beklemeye başladı. Kasap Serkan Süel, başta deve olmak üzere Aydınlıların sığır ve koça rağbet gösterdiklerini kaydederken, en zor kesimin ise deve olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı´na az bir süre kala vatandaşların kurban alımları devam ediyor. Birçok vatandaş kurbanlığını alarak kesimi beklerken, alamayanlar besi çiftlikleri ve kurban pazarlarında arayışını sürdürüyor. Aydın'da vatandaşlar en çok deve, sığır ve koç talep ediyor. Deve ve sığıra 1 ila 7 kişiye kadar ortak girerken, koç ise bir kişi tarafından kesiliyor. 25 yıldan beri başta deve kesimi olmak üzere sığır ve küçükbaş kurbanlık kesimi yapan kasap Serkan Süel, kurbanlıklar arasında en zor kesimin deve kesimi olduğunu söyledi.

'ÜÇÜNE DE TALEP VAR'

Ağırlık olarak deve kesimi yapan Serkan Süel (45), "25 yıldan beri ağırlık olarak deve kesimi olmak üzere kasaplık yapıyorum. En zor kurbanlık deve kesimidir. Deve yere yatırılarak dizleri bağlanıyor. Daha sonra kafasını sola çevirerek kesiyoruz. Deve 1 kişi ila 7 kişi arasında ortak girebiliyor. Ortalama canlı 1 ton gelen devenin eti ise kesildikten sonra 550 kilo gelir. Sığırda da yine aynı deve gibi 7 kişiye kadar ortak girilebiliyor. Bunda da 300 kilo ile 1 ton büyüklüğünde sığır oluyor. Sığırda canlı tartımdan sonra yarısı et çıkıyor. Sığırı arka ayağından bağlayarak caraskal ile yukarıya kaldırıyoruz. Kafasını gerdirerek kesiyoruz. Küçükbaşta ise diğerlerinin aksine ancak bir kişi kesebiliyor. En kolay kesim de küçükbaş hayvanda oluyor. Yere yatırıp ayaklarını ve gözlerini bağlayarak kesim yapıyoruz. Kurbanda deve kesimi de var, sığır ve küçükbaş olmak üzere üçüne de talep oluyor" dedi. Bu arada kurban pazarında deve 15 bin ila 20 bin lira arasında, sığır 7 bin ila 20 bin lira, koç ise 1300 ila 2 bin lira arasında satılıyor. DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2020-07-29 13:09:17



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