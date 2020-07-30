Fedakar Muhtar, köyünü bayrama böyle hazırladı

Aydın Köşk ilçesine bağlı Kırsal Cumadere Mahallesi’nin fedakar muhtarı bayram öncesi köyünü baştan aşağıya badana yaptı. Tüm sokakları bembeyaz olan köyde, Köy Muhtarı Serkan Baş, kendisi de eline fırça alıp gün boyu badana yaptı.

Bir ulusu ayakta tutan en önemli unsurlardan birinin dini ve milli günleri olduğunu belirten Cumadere Mahallesi Muhtarı Serkan Baş, “Geleneksel olarak köyümüzde bayram temizliği ve hazırlıkları yapılır. Herkes kendi sorumluluk sahasında bayram hazırlığı ve temizliği yapar. Biz muhtarların da sorumluluk sahası köyün ortak kullanım alanları. Bu kapsamda köyde ekip olup badana her tarafa badana yaptık. Ayrıca köyümüzde tarihi bir kuyu var. Bunun da restoresini yapıp çevresinde düzenleme çalışması yaptık. Cumadere mahallesi olarak bayrama hazırız” diyerek tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Köydeki çevre düzenlemesi ve badana çalışmalarına ait tüm giderleri de muhtar erkan baş’ın kendi cebinden ödediği öğrenildi.

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