Aydın Valisi Aksoy’un Kurban Bayramı mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Valisi Aksoy’un Kurban Bayramı mesajı

İHA

Aydın Valisi Aksoy’un Kurban Bayramı mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Vali Aksoy mesajında, “Bugün milletçe, sevgi, saygı ve hoşgörü atmosferinin yoğun olarak yaşandığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, kardeşlik duygularının doruğa ulaştığı bir Kurban Bayramına daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bayramlar; birleştirici ve bütünleştirici özelliği ile toplumsal hayatımızda önemli bir yere sahiptir. İyilik ve güzelliklerin harmanlandığı, sevinç ve mutlulukların paylaşıldığı müstesna günlerimizdir.
Bayramlarımız insanlar arasında kardeşliğin canlanmasına, birlik ve beraberliğin pekişmesine, sevinç ve kederlerin paylaşılarak milletçe el ele, gönül gönüle, dirlik ve düzenliğimizin devamına vesiledir. Kısacası Bayramlarımız millet olma şuurumuzun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan bu özel günleri taşıdıkları anlam ve öneme uygun olarak kutlamalı; sevincini, coşkusunu, yardımlaşma ve dayanışma duygularını hayatımızın her gününe taşıyabilmek için daha çok çaba göstermeliyiz. Özelikle bu günlerde birbirimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı daha çok hatırlamalıyız. Ülkesi ve vatanı için canlarını veren şehitlerimizin ailelerine, kahraman gazilerimize, yetimlerimize her zaman sahip çıkan aziz milletimizin ve Aydınlı hemşerilerimin, komşu, akraba, aile büyüklerini unutmayacağı inancıyla, bayram sevincimizi onlarla paylaşarak birlik ve beraberliğimizi sonsuza dek muhafaza etmeliyiz. Bu vesileyle eşsiz fedakarlıklarını hiçbir zaman unutamayacağımız aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla selamlıyorum.Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran Korona virüs salgınına karşı ilimiz ve ülkemiz genelinde mücadele tüm alanlarda başarıyla sürdürülmektedir. Bu zor günleri, Devletimiz, Hükümetimiz ve Milletimizle birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Bizlere düşen ise, her zaman coşkuyla kutladığımız bayramımızı gelecek yıllarda yine aynı heyecan ve coşkuyla kutlayabilmemiz için alınan tedbirlere hep birlikte uymaktır. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi bu mücadelemize güç katacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Aydınlı hemşerilerimin ve aziz milletimizin, Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, bu güzel bayram coşkusunun kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini, hem milletimiz, hem de insanlık için barış, huzur ve refaha vesile olmasını diliyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli Esenköy’de yol çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Nazilli Esenköy’de yol çalışmaları tamamlandı
Efeler Belediyesi'nden personele haşerelerle mücadele eğitimi
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi'nden personele haşerelerle mücadele ...
Aydın Tabip Odası’nda görev dağılımı yapıldı
YEREL HABERLER Aydın Tabip Odası’nda görev dağılımı yapıldı
Fedakar Muhtar, köyünü bayrama böyle hazırladı
YEREL HABERLER Fedakar Muhtar, köyünü bayrama böyle hazırladı
Kuşadası’ndaki milli parkın ziyarete kapalı koyları atıklardan temizlendi
YEREL HABERLER Kuşadası’ndaki milli parkın ziyarete kapalı koyları ...
Aydın'da kurbanlık develere bu yıl talep arttı
YEREL HABERLER Aydın'da kurbanlık develere bu yıl talep arttı
Kurbanlıkları pazardan değil besi çiftliğinden alıyorlar
YEREL HABERLER Kurbanlıkları pazardan değil besi çiftliğinden ...
Kuşadası’nda trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda trafik kazası: 1 yaralı
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına motosiklet çarptı Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isteyen kadına motosiklet ...
Kuşadası Belediyesi korona virüs önlemlerine ara vermeden devam ediyor
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi korona virüs önlemlerine ara ...
Kuşadası’nda muhtarlar toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda muhtarlar toplantısı yapıldı
Boğulma tehlikesi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Boğulma tehlikesi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
'Tapulu malım' dediği yolu 2'nci kez ulaşıma kapattı
YEREL HABERLER 'Tapulu malım' dediği yolu 2'nci kez ulaşıma kapattı
AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı’ndan Rektör Aldemir’e ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı’ndan Rektör Aldemir’e ...
Germencik Belediyesi ‘askıda kurban’ uygulaması başlattı
YEREL HABERLER Germencik Belediyesi ‘askıda kurban’ uygulaması ...
Bağarası’nın kitapsever kahvehanecisine Söke Belediyesi’nden destek
YEREL HABERLER Bağarası’nın kitapsever kahvehanecisine Söke ...
Başkan İnal’ın Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan İnal’ın Kurban Bayramı mesajı
Efeler’de mezarlıklar bayrama hazırlanıyor
YEREL HABERLER Efeler’de mezarlıklar bayrama hazırlanıyor
Sökeli Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Sökeli Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Başkan Güler’in Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Güler’in Kurban Bayramı mesajı
Kuşadası'nda Kurban Bayramı yoğunluğu
YEREL HABERLER Kuşadası'nda Kurban Bayramı yoğunluğu
Çöp kamyonu Tofaş marka otomobili çöpe çevirdi Kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çöp kamyonu Tofaş marka otomobili çöpe çevirdi Kazada ...
GEKA Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Aksoy başkanlığında gerçekleştirildi
YEREL HABERLER GEKA Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Aksoy ...
Aydın'da kurbanlık deve, sığır ve koçlar sahiplerini bekliyor
YEREL HABERLER Aydın'da kurbanlık deve, sığır ve koçlar sahiplerini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X