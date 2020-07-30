Aydın'da toplam araç sayısı 464 bin 459’a ulaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da toplam araç sayısı 464 bin 459’a ulaştı

İHA

Aydın'da toplam araç sayısı 464 bin 459’a ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Haziran ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın ilinde toplam araç sayısı 464 459’a ulaştı 2019 yılı Haziran ayında toplam araç sayısı 452 bin 063 iken, 2020 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında bir artış göstererek 464 bin 459’a ulaştı.
Otomobil sayısı yüzde 1,7 arttı
Otomobil sayısı 2020 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artışla 185 bin 194’e ulaştı. Aydın’daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 185 bin 194 adet otomobil, 10 bin 600 adet minibüs, 2 bin 930 adet otobüs, 70 bin 907 adet kamyonet, 9 bin adet kamyon, 135 bin 723 adet motosiklet, 49 bin 356 adet traktör ve 749 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü.
Oransal olarak en fazla artış yüzde 4,8 ile özel amaçlı taşıtlarda gerçekleşirken, adet bakımından da en fazla artış 5 bin 792 adet ile motosiklette gerçekleşti.
15 bin 601 aracın devri yapıldı
2020 yılı Haziran ayında Aydın’da toplam 15 bin 601 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 9 bin 372 adet ile otomobil yer alırken, ardından 2 bin 975 adet ile kamyonet, BİN 951 adet ile motosiklet, 713 adet ile traktör, 300 adet ile minibüs, 200 adet ile kamyon, 76 adet ile otobüs ve 14 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.
Bin 727 aracın trafiğe kaydı yapıldı
2020 yılı Haziran ayında toplam Bin 727 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araçlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada bin 275 adet ile motosiklet yer alırken, ardından, 249 adet ile otomobil, 102 adet ile traktör, 93 adet ile kamyonet, 8 adet ile kamyon geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İl Sağlık Müdürü Açıkgöz’, Aydınlılara Seslendi “Bu bayram ilimiz için çok önemli, gönülden kucaklaşalım”
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Açıkgöz’, Aydınlılara Seslendi “Bu ...
Efeler'de bayram öncesi çöp konteynerleri yenilendi
YEREL HABERLER Efeler'de bayram öncesi çöp konteynerleri yenilendi
Başkan Kaplan bayram öncesi personelin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Başkan Kaplan bayram öncesi personelin yüzünü ...
Nazilli'de imzalar konuştu
YEREL HABERLER Nazilli'de imzalar konuştu
Aydın’da ilk tüp bebek dünyaya geldi
YEREL HABERLER Aydın’da ilk tüp bebek dünyaya geldi
AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir’in Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir’in Kurban Bayramı ...
Aydem ve Gediz Perakende müşterilerinin LÖSEV’le büyük dayanışması
YEREL HABERLER Aydem ve Gediz Perakende müşterilerinin LÖSEV’le ...
Aydın Valisi Aksoy’un Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Aydın Valisi Aksoy’un Kurban Bayramı mesajı
Nazilli Esenköy’de yol çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Nazilli Esenköy’de yol çalışmaları tamamlandı
Efeler Belediyesi'nden personele haşerelerle mücadele eğitimi
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi'nden personele haşerelerle mücadele ...
Aydın Tabip Odası’nda görev dağılımı yapıldı
YEREL HABERLER Aydın Tabip Odası’nda görev dağılımı yapıldı
Fedakar Muhtar, köyünü bayrama böyle hazırladı
YEREL HABERLER Fedakar Muhtar, köyünü bayrama böyle hazırladı
Kuşadası’ndaki milli parkın ziyarete kapalı koyları atıklardan temizlendi
YEREL HABERLER Kuşadası’ndaki milli parkın ziyarete kapalı koyları ...
Aydın'da kurbanlık develere bu yıl talep arttı
YEREL HABERLER Aydın'da kurbanlık develere bu yıl talep arttı
Kurbanlıkları pazardan değil besi çiftliğinden alıyorlar
YEREL HABERLER Kurbanlıkları pazardan değil besi çiftliğinden ...
Kuşadası’nda trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda trafik kazası: 1 yaralı
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına motosiklet çarptı Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isteyen kadına motosiklet ...
Kuşadası Belediyesi korona virüs önlemlerine ara vermeden devam ediyor
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi korona virüs önlemlerine ara ...
Kuşadası’nda muhtarlar toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda muhtarlar toplantısı yapıldı
Boğulma tehlikesi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Boğulma tehlikesi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
'Tapulu malım' dediği yolu 2'nci kez ulaşıma kapattı
YEREL HABERLER 'Tapulu malım' dediği yolu 2'nci kez ulaşıma kapattı
AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı’ndan Rektör Aldemir’e ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı’ndan Rektör Aldemir’e ...
Germencik Belediyesi ‘askıda kurban’ uygulaması başlattı
YEREL HABERLER Germencik Belediyesi ‘askıda kurban’ uygulaması ...
Bağarası’nın kitapsever kahvehanecisine Söke Belediyesi’nden destek
YEREL HABERLER Bağarası’nın kitapsever kahvehanecisine Söke ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X