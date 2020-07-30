Büyükşehir’den yangında zarar gören çiftçilere yardım eli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’den yangında zarar gören çiftçilere yardım eli

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi yardım elini ihtiyaç duyan vatandaşlara uzatmaya devam ediyor. Ev, hayvan damı ve ahırlarında çıkan yangın sonucu sürülerini, saman ve yemlerini kaybeden iki ailenin yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti. Ailelere saman, yem ve koç desteğinde bulunuldu.

Büyükşehir’den yangında zarar gören çiftçilere yardım eli

Aydın Büyükşehir Belediyesi yardım elini ihtiyaç duyan vatandaşlara uzatmaya devam ediyor. Ev, hayvan damı ve ahırlarında çıkan yangın sonucu sürülerini, saman ve yemlerini kaybeden iki ailenin yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti. Ailelere saman, yem ve koç desteğinde bulunuldu.
Geçtiğimiz günlerde Buharkent ve Kuyucak’ta ev ve ahırları yanan ailelerin yarasına merhemi Aydın Büyükşehir Belediyesi sürdü. Kuyucak’ın Aksaz Mahallesi’nde ikamet eden Kavak ailesinin evi ve ahırı henüz nedeni belirlenmeyen bir nedenden dolayı yandı. 30 küçükbaş hayvanı yangında telef olan aileye yardımı Başkan Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla Büyükşehir ekipleri yaptı. Az sayıda küçükbaş hayvanı kalan aileye sakız koçu ve yem desteği sağlandı.
“Büyükşehir yalnız bırakmadı”
Yaşanan talihsiz olaydan sonra Büyükşehir Belediyesi’ni yanlarında gördükleri için mutlu olduklarını belirten Ercan Kavak, “Samanlarımızı indirdikten bir saat sonra maalesef böyle bir olay yaşadık. 30 hayvanım telef oldu. Sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz ve köylülerimiz yardımda bulundu. Büyükşehirimiz saman, yonca, yem ve koç yardımında bulundu. Özlem Başkanımızdan Allah razı olsun, çok teşekkür ederim” dedi.
“Saman ve yem desteği verildi”
Kuyucak’taki olaya benzer başka bir hadise de Buharkent’in Ericek Mahallesi’nde yaşandı. Can ailesinin hayvan damında çıkan yangın sonucu saman ve yemleri kül oldu. Yaşanan olay sonrasında ailenin düştüğü zor duruma karşı sessiz kalmayan Büyükşehir Belediyesi, aileye saman ve yem desteğinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın'da aktarların Kurban Bayramı mesaisi
YEREL HABERLER Aydın'da aktarların Kurban Bayramı mesaisi
AK Partili Yavuz’un Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER AK Partili Yavuz’un Kurban Bayramı mesajı
Aydın İl Emniyeti, Kurban Bayramı’na Hazır Bayramda 249 trafik personeli görev yapacak
YEREL HABERLER Aydın İl Emniyeti, Kurban Bayramı’na Hazır Bayramda ...
Aydın’da bayram süresince emniyet ekipleri görev başında olacak
YEREL HABERLER Aydın’da bayram süresince emniyet ekipleri görev ...
Aydın'da mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu
YEREL HABERLER Aydın'da mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu
Başkan Çerçioğlu, Kurban Bayramı’nı kutladı
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu, Kurban Bayramı’nı kutladı
Aydın'da toplam araç sayısı 464 bin 459’a ulaştı
YEREL HABERLER Aydın'da toplam araç sayısı 464 bin 459’a ulaştı
İl Sağlık Müdürü Açıkgöz’, Aydınlılara Seslendi “Bu bayram ilimiz için çok önemli, gönülden kucaklaşalım”
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Açıkgöz’, Aydınlılara Seslendi “Bu ...
Efeler'de bayram öncesi çöp konteynerleri yenilendi
YEREL HABERLER Efeler'de bayram öncesi çöp konteynerleri yenilendi
Başkan Kaplan bayram öncesi personelin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Başkan Kaplan bayram öncesi personelin yüzünü ...
Nazilli'de imzalar konuştu
YEREL HABERLER Nazilli'de imzalar konuştu
Aydın’da ilk tüp bebek dünyaya geldi
YEREL HABERLER Aydın’da ilk tüp bebek dünyaya geldi
AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir’in Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir’in Kurban Bayramı ...
Aydem ve Gediz Perakende müşterilerinin LÖSEV’le büyük dayanışması
YEREL HABERLER Aydem ve Gediz Perakende müşterilerinin LÖSEV’le ...
Aydın Valisi Aksoy’un Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Aydın Valisi Aksoy’un Kurban Bayramı mesajı
Nazilli Esenköy’de yol çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Nazilli Esenköy’de yol çalışmaları tamamlandı
Efeler Belediyesi'nden personele haşerelerle mücadele eğitimi
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi'nden personele haşerelerle mücadele ...
Aydın Tabip Odası’nda görev dağılımı yapıldı
YEREL HABERLER Aydın Tabip Odası’nda görev dağılımı yapıldı
Fedakar Muhtar, köyünü bayrama böyle hazırladı
YEREL HABERLER Fedakar Muhtar, köyünü bayrama böyle hazırladı
Kuşadası’ndaki milli parkın ziyarete kapalı koyları atıklardan temizlendi
YEREL HABERLER Kuşadası’ndaki milli parkın ziyarete kapalı koyları ...
Aydın'da kurbanlık develere bu yıl talep arttı
YEREL HABERLER Aydın'da kurbanlık develere bu yıl talep arttı
Kurbanlıkları pazardan değil besi çiftliğinden alıyorlar
YEREL HABERLER Kurbanlıkları pazardan değil besi çiftliğinden ...
Kuşadası’nda trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda trafik kazası: 1 yaralı
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına motosiklet çarptı Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isteyen kadına motosiklet ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X