Aydın'da aktarların Kurban Bayramı mesaisi

Kurban Bayramı arifesinde Aydın'ın Efeler ilçesindeki aktarcılar önünde uzun kuyruklar oluştu.

Aydın'da Kurban Bayramı öncesi aktarcılarda müşteri yoğunluğu yaşandı. Bayram öncesi aktarcılardan çeşitli baharatlar satın alan vatandaşlar Türk kahvesini de ihmal etmedi. Aktarcılar önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar esnaflara da bayram ettirdi. Bayramda lezzetli et tüketmek isteyen vatandaşlar da Türk damak tadının vazgeçilmezleri arasında yer alan ve et ile fazla tüketilen karabiber, kimyon ve kırmızı toz biber gibi baharatlardan satın aldı.

Kurban Bayramı öncesinde işlerinde artış olduğunu ifade eden Mustafa Ali Devecioğlu, "Kurban bayramında lezzetli et tüketmek isteyen vatandaşlarımız her yıl olduğu gibi bu bayram da baharatlara ilgi gösterdi. Kimyon, karabiber, kırmızı toz biber, nane ve kekik gibi ete lezzet katan baharatlarımız yok satıyor. Bunun yanında da bayramların vazgeçilmezi olan Türk kahvesine de ilgi oldukça fazla" dedi.

Korona virüs tedbirlerine uyan aktarcılar iş yerlerine maskesiz müşterilerin girmesine de izin vermezken, sık sık sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda da uyarılarda bulundu.

