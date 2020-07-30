17 yaşındaki genç kız alkol komasına girdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu.

Olay, 20.00 sıralarında Davutlar Sahil Siteleri’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na tatile gelen 17 yaşındaki S.P.’nin hareketsiz şekilde yerde yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler S.P.’nin alkol komasına girdiğini belirledi. Bilinci kapalı şekilde ambulansa bindirilen S.P. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. S.P.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.