Korona virüsü nedeniyle eğitime ara verilince kendi işini kurdu Aydınlı öğrenci, okulda öğrendikleri ile babasının tecrübesini birleştirince ortaya güzel bir tat çıktı

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de birçok sektörü olumsuz etkileyen Korana virüs Aydınlı bir öğrenciyi girişimci yaptı.

Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencisi Aydınlı Batuhan Eryalçın, korona nedeniyle eğitime ara verilince memleketinde restoran açtı. Babası da aşçı olan Eryalçın, “Babam alaylı, ben okulluyum. Tecrübe ve teorinin buluşması ile Aydın halkına eşsiz lezzetler sunacağız” dedi.

Konum olarak Aydın Muğla Karayolu’nu seçtiklerini belirten Eryalçın, servise Türk halkının damaklarında yer etmiş, klasik ızgara çeşitleri ile başladıklarını, zamanla dünya lezzetlerini de Aydınlılara ve turizm yolunu kullananlara tattırmayı hedeflediklerin kaydetti. Bahçeli bir mekan yaptıklarını söyleyen Eryalçın, “Yazın açık, kışın da kapalı alanda servis vereceğiz. Tesisimizde pansiyon hizmetimiz de bulunuyor. Yolda mola verenlerin, güzel yemekler tatmanın yanı sıra konaklama imkanı da var” diye konuştu.

Baba mesleğini sürdürmek için üniversite okuyor

Korona sürecini, işletme açarak değerlendiren Gastronomi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Batuhan Eryalçın, özellikle bu alanda eğitim görmek istediğini belirterek, “Kendimi bildim bileli babam yiyecek ve içecek sektöründe işletmecilik yapıyor. Çorbacılıktan, hazır yemek fabrikasına kadar ailecek sektör deneyimine sahip olduk. Babamın mesleği olduğu için ben de kendimi doğuştan aşçı sayıyorum. İlkokuldan itibaren başka hiçbir hedefim olmadı, bu mesleğin bilimsel tarafı ilgi odağım oldu. Üniversitede zaten başka da tercih yapmadım. İlk iki yılda teorik bilginin ne denli önemli olduğunu gördüğüm gibi, tecrübenin de kıymetini fark ettim. Bunun ikisini birleştirebilecek güç ve ortam bizde vardı. Babama düşüncemi ve hayalimi paylaştım. Korona sürecinde okul online eğitim sistemine geçince ailemin yanına döndüm ve hayalimi gerçekleştirdim” dedi.

Okulda öğrendiklerini babasının tecrübesi ile birleştirdi

Batuhan’ın hayalini gerçekleştirmesinde en büyük destekçisi, 40 yılı aşkın mesleki tecrübesi olan baba Fevzi Eryalçın, “Biz alaylıyız. Ben de hep bu işin bilimsel tarafıyla ilgilenmek istedim ama şartlar müsaade etmedi. Benim hayalimi seçtiği için de oğluma minnettarım. O, iki yılda aldığı eğitimle büyük bir gelişim gösterdi ve ortaya bizim de hayatımızı kolaylaştıran, lezzetimizi artıran işler koydu. Devam eden bir işletmem olmasına rağmen onun kendi işini kurma hayali için hiç tereddüde düşmeden destek verdim. Tüm tecrübe ve birikimlerimle, ben de yeniliklere açığım ve bu işin ilmini yapan oğlumun ve eğitimini aldığı bilimin emrindeyim. Okula gittiği zamanlarda da onun reçetelerinin aynen uygulanmasının da takipçisiyim” diye konuştu.

Öğrenci iken büyük bir risk alarak kendi işini kuran Batuhan Eryalçın, menüsüne de çok güveniyor. Türkiye’nin dört bir yanında damaklarda yer etmiş ızgara çeşitlerini, orijinaline uygun yöntemlerle hazırladıklarını söyleyen Eryalçın, “Trakya’nın ciğeri, Adana’nın kebabı, Antep’in şişi, doğunun lezzetli et çeşitleri, Akdeniz ve Ege’nin salata ve zeytinyağlıları, hemen hemen her bölgenin mezeleri ile servise başladık. İlerleyen zamanlarda dünya lezzetlerini de menümüze katmayı hedefliyoruz. Hocalarım ve birlikte eğitim aldığım arkadaşlarım da büyük katkı sunuyor. Bu girişim tek başıma benim gibi gözükse de arkada aile bireylerim ve bir eğitim ordusunu desteği var. Kendimin ve müşterilerimizin çok şanslı olduklarını düşünmekte haksız değilim” şeklinde konuştu.

Konaklama ve ulaşım hizmeti de verilecek

Aydın Muğla Karayolu üzerinde Bahçe adı ile hizmete başlayan, gastronomi öğrencisi Batuhan Eryalçın’ın işlettiği mekan yaz günlerinde, serinliği ile de dikkat çekiyor. Aynı zamanda pansiyon hizmeti de bulunan mekanın müşterileri, akşam yemeğinden sonra konaklayıp sabah yollarına devam edebiliyor. Eryalçın, Aydın merkez ve yakın çevreden ulaşım sorunu yaşayan müşteriler için özel araçla evlerinden alma ve bırakma hizmeti de sunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.